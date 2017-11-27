Инфантино: арбитр сможет прервать или отменить матч ЧМ-2018 из-за проявлений расизма

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, которого цитирует пресс-служба оргкомитета ЧМ-2018.

«Естественно мы ждем, что чемпионат мира пройдет в духе fair-play с соблюдением всех принципов честной игры, как на поле, так и вне его, — заявил Инфантино. — Уверены, что каких-либо инцидентов с проявлением дискриминации зафиксировано не будет, но даже если что-то и произойдет, то впервые в истории чемпионатов мира в России будет действовать так называемая трехступенчатая процедура борьбы с проявлениями дискриминации».

Арбитр матча сможет прервать или даже отменить игру в случае каких-либо расистских или иных проявлений нетерпимости. Они абсолютно недопустимы, и мы будем предельно жесткими в этом отношении. Джанни Инфантино

Также президент ФИФА в контексте проявления честной игры упомянул антидопинговые мероприятия. «Что касается допинга, то все футболисты всех команд как во время турнира, так и во внесоревновательный период, будут сдавать соответствующие тесты при участии лабораторий, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Мы уверены, что все знают об этом, и принципы честной игры в данном отношении будут, безусловно, соблюдены», — добавил Инфантино.