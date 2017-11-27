Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Житель Донецка, уехавший в РФ: мне стыдно, что я украинец - СМИ
Грозит ли нам атипичная пневмония
Виртуальные предметы приносят киевлянину $2 млн выручки в месяц
Картину русской художницы продали в Лондоне более чем за $3 млн
Бизнесмен из Копейска ответил на жалобу Галустяна
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
12:00
СКА-Хабаровск1
Локомотив М2
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак М
Зенит
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Беневенто
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Хетафе
Футбол. Зарубежный
26.11
Ювентус3
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
26.11
Монако1
ПСЖ2
Все события
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Момент истины для «Спартака»
Гаттузо сменил Монтеллу на посту главного тренера «Милана»
18-летняя дочь Риз Уизерспун дебютировала на светском балу
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл
Поклонники Хворостовского собрали полмиллиона рублей на борьбу с раком
Спорт не помогает женщинам похудеть
Названа стоимость самой дорогой аренды жилья в Москве
Сколько стоит снять коттедж на зимние праздники
Фоторепортажи
7Гран-при Абу-Даби
24День, когда не пропустил Акинфеев
14:28 (мск), источник: ТАСС

Инфантино: арбитр сможет прервать или отменить матч ЧМ-2018 из-за проявлений расизма

ТАСС, 27 ноября. Арбитры матчей на чемпионате мира 2018 года в России смогут прервать или отменить игру в случае расистских или других проявлений нетерпимости.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, которого цитирует пресс-служба оргкомитета ЧМ-2018.

«Естественно мы ждем, что чемпионат мира пройдет в духе fair-play с соблюдением всех принципов честной игры, как на поле, так и вне его, — заявил Инфантино. — Уверены, что каких-либо инцидентов с проявлением дискриминации зафиксировано не будет, но даже если что-то и произойдет, то впервые в истории чемпионатов мира в России будет действовать так называемая трехступенчатая процедура борьбы с проявлениями дискриминации».

Арбитр матча сможет прервать или даже отменить игру в случае каких-либо расистских или иных проявлений нетерпимости. Они абсолютно недопустимы, и мы будем предельно жесткими в этом отношении.
Джанни Инфантино

Также президент ФИФА в контексте проявления честной игры упомянул антидопинговые мероприятия. «Что касается допинга, то все футболисты всех команд как во время турнира, так и во внесоревновательный период, будут сдавать соответствующие тесты при участии лабораторий, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Мы уверены, что все знают об этом, и принципы честной игры в данном отношении будут, безусловно, соблюдены», — добавил Инфантино.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

 Бывший футболист сборной Бразилии получил 9 лет за изнасилование
Есть ли у России шансы догнать Францию
Момент истины для «Спартака»
Гаттузо сменил Монтеллу на посту главного тренера «Милана»
«Локомотив» в добавленное время вырвал победу у «СКА-Хабаровска»
Смолов интересен итальянскому клубу
Паунд: Отстранение России станет отличным уроков для всех стран
Рейтинг WTA. Мария Шарапова поднялась на 60-ю позицию
Российский форвард «Флориды» рискует выбыть на длительное время
Новости
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь