Инфантино: арбитр сможет прервать или отменить матч ЧМ-2018 из-за проявлений расизма
ТАСС, 27 ноября. Арбитры матчей на чемпионате мира 2018 года в России смогут прервать или отменить игру в случае расистских или других проявлений нетерпимости.
ТАСС, 27 ноября. Арбитры матчей на чемпионате мира 2018 года в России смогут прервать или отменить игру в случае расистских или других проявлений нетерпимости.
Об этом сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, которого цитирует
«Естественно мы ждем, что чемпионат мира пройдет в духе
Арбитр матча сможет прервать или даже отменить игру в случае каких-либо расистских или иных проявлений нетерпимости. Они абсолютно недопустимы, и мы будем предельно жесткими в этом отношении.
Также президент ФИФА в контексте проявления честной игры упомянул антидопинговые мероприятия. «Что касается допинга, то все футболисты всех команд как во время турнира, так и во внесоревновательный период, будут сдавать соответствующие тесты при участии лабораторий, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Мы уверены, что все знают об этом, и принципы честной игры в данном отношении будут, безусловно, соблюдены», — добавил Инфантино.
Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.