Мяч ЧМ-2018 может сменить название в плей-офф турнира

Мяч мирового первенства был представлен 9 ноября и получил название Telstar 18. В пятницу в СМИ появилась информация, что название мяча может быть заменено на Telstar 18 Mechta.

«Никакой официальной информации относительно возможной смены названия мяча, которым будут играться матчи плей-офф чемпионата мира, у оргкомитета нет. Однако в последние годы действительно существует традиция немного менять название официального мяча для решающих матчей турнира. За более подробными комментариями лучше обратиться в компанию Adidas, которая принимает решение или самостоятельно, или после консультаций с ФИФА. С оргкомитетом по этому вопросу никто не советуется», — сказал Сорокин.