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20:26 (мск), источник: ТАСС

Мяч ЧМ-2018 может сменить название в плей-офф турнира

МОСКВА, 24 ноября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года по окончании группового этапа турнира может изменить название. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

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Мяч мирового первенства был представлен 9 ноября и получил название Telstar 18. В пятницу в СМИ появилась информация, что название мяча может быть заменено на Telstar 18 Mechta.

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«Никакой официальной информации относительно возможной смены названия мяча, которым будут играться матчи плей-офф чемпионата мира, у оргкомитета нет. Однако в последние годы действительно существует традиция немного менять название официального мяча для решающих матчей турнира. За более подробными комментариями лучше обратиться в компанию Adidas, которая принимает решение или самостоятельно, или после консультаций с ФИФА. С оргкомитетом по этому вопросу никто не советуется», — сказал Сорокин.

В пресс-службе Adidas комментировать информацию о возможной смене названия мяча не стали.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Плей-офф турнира стартует 30 июня.

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