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14:06 (мск), источник: "Российская газета"

Уральский рок станет темой Фестиваля болельщиков ЧМ-2018

Уральские рокеры — матерые музыканты и начинающие исполнители — станут хедлайнерами Фестиваля болельщиков FIFA во время ЧМ-2018 года в Екатеринбурге.

Главную тему развлекательной программы Фестиваля обсудили накануне на заседании регионального оргкомитета, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Праздник болельщиков пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского с 14 июня по 15 июля. Замглавы администрации Екатеринбурга Сергея Тушина сообщил, что территория уже готова, в будущем году здесь смонтируют трибуны, в том числе для маломобильных поклонников большого спорта. На территории парка появятся зоны, где можно будет пообедать и привести себя в порядок, павильоны с сувенирной продукцией и игровые площадки. Кроме того, в постоянном режиме будет работать информационный пункт.

Планируется, что ежедневно на площадке будут транслировать от одного до трех матчей мундиаля. До начала показа и в перерывах гости будут развлекаться, слушая выступления групп и участвуя в конкурсах.

В обслуживании ЧМ-2018 на уральской земле задействуют две тысячи добровольцев: с апреля до середины мая 2018 года они пройдут специальное обучение.

«Прошу еще раз провести осмотр гостевого маршрута. Оценить его на наличие каких-то “шероховатостей”, составить четкий план на весну по их устранению», — подчеркнул на совещании губернатор Евгений Куйвашев.

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