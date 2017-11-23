Уральский рок станет темой Фестиваля болельщиков ЧМ-2018

Главную тему развлекательной программы Фестиваля обсудили накануне на заседании регионального оргкомитета, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Праздник болельщиков пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского с 14 июня по 15 июля. Замглавы администрации Екатеринбурга Сергея Тушина сообщил, что территория уже готова, в будущем году здесь смонтируют трибуны, в том числе для маломобильных поклонников большого спорта. На территории парка появятся зоны, где можно будет пообедать и привести себя в порядок, павильоны с сувенирной продукцией и игровые площадки. Кроме того, в постоянном режиме будет работать информационный пункт.

Планируется, что ежедневно на площадке будут транслировать от одного до трех матчей мундиаля. До начала показа и в перерывах гости будут развлекаться, слушая выступления групп и участвуя в конкурсах.

В обслуживании ЧМ-2018 на уральской земле задействуют две тысячи добровольцев: с апреля до середины мая 2018 года они пройдут специальное обучение.