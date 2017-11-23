Казахстанский телеканал предложил Аршавину стать комментатором на время ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

В начале ноября Аршавин в качестве гостя посетил развлекательное шоу на одном из казахстанских телеканалов. В эфире футболист заявил, что мог бы прокомментировать матчи чемпионата мира 2018 года.

«Несмотря на то, что высказывание было шуточным, мы серьезно приглашаем Андрея поработать с нами вместе на чемпионате мира, — заявил Цыбулин. — Во-первых, Аршавин — один из лучших игроков постсоветского пространства последних десятилетий, во-вторых, он один из лидеров популярного алма-атинского клуба, и в-третьих, сам чемпионат будет проходить в России, что тоже добавит определенный интерес в случае комментирования Аршавина. Он может быть нашим комментатором в те дни, когда будет свободным от игр казахстанской премьер-лиги, а также он добавит красок в студийную программу, которая будет создана специально под проект чемпионата мира, где будет проводиться анализ матчей, разбор тактики, стратегии, эмоциональной составляющей».

«Аршавин — заслуженный игрок, но как комментатора нам всем его только предстоит узнать. Однако уже ясно: у Андрея хороший словарный запас и умение его реализовывать, так что эксперимент должен получиться удачным. К тому же у него будут хорошие коллеги-напарники», — заключил Цыбулин.

В «Кайрат» Аршавин перешел весной 2016 года из краснодарской «Кубани». Последние два сезона он становился серебряным призером чемпионата Казахстана, в 2017 году выиграл Кубок и Суперкубок страны. За эти два сезона он провел 61 матч в составе «Кайрата», забил 19 мячей и отдал 21 результативную передачу. 13 ноября 36-летний игрок подписал новое однолетнее соглашение с командой.