Казахстанский телеканал предложил Аршавину стать комментатором на время ЧМ-2018
ТАСС, 23 ноября. Казахстанский телеканал Qazsport предложил российскому нападающему
ТАСС, 23 ноября. Казахстанский телеканал Qazsport предложил российскому нападающему
В начале ноября Аршавин в качестве гостя посетил развлекательное шоу на одном из казахстанских телеканалов. В эфире футболист заявил, что мог бы прокомментировать матчи чемпионата мира 2018 года.
«Несмотря на то, что высказывание было шуточным, мы серьезно приглашаем Андрея поработать с нами вместе на чемпионате мира, — заявил Цыбулин. —
«Аршавин — заслуженный игрок, но как комментатора нам всем его только предстоит узнать. Однако уже ясно: у Андрея хороший словарный запас и умение его реализовывать, так что эксперимент должен получиться удачным. К тому же у него будут хорошие коллеги-напарники», — заключил Цыбулин.
В «Кайрат» Аршавин перешел весной 2016 года из краснодарской «Кубани». Последние два сезона он становился серебряным призером чемпионата Казахстана, в 2017 году выиграл Кубок и Суперкубок страны. За эти два сезона он провел 61 матч в составе «Кайрата», забил 19 мячей и отдал 21 результативную передачу. 13 ноября 36-летний игрок подписал новое однолетнее соглашение с командой.
Аршавин провел основную часть карьеры в санкт- петербургском «Зените», с которым три раза выиграл золотые медали чемпионата России, дважды — серебряные, один раз — бронзовые. В сезоне-2007/08 нападающий помог команде завоевать Кубок УЕФА, а затем в составе сборной России завоевал бронзовые медали на чемпионате Европы 2008 года. За национальную сборную провел 74 матча и забил 17 голов. В 2009 году Аршавин перешел в лондонский «Арсенал», в котором провел четыре года.