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11:19 (мск), источник: ТАСС

Казахстанский телеканал предложил Аршавину стать комментатором на время ЧМ-2018

ТАСС, 23 ноября. Казахстанский телеканал Qazsport предложил российскому нападающему алма-атинского «Кайрата» Андрею Аршавину поработать в качестве комментатора во время чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает портал Sports.kz со ссылкой на директора телеканала Павла Цыбулина.

Источник: РИА "Новости"

В начале ноября Аршавин в качестве гостя посетил развлекательное шоу на одном из казахстанских телеканалов. В эфире футболист заявил, что мог бы прокомментировать матчи чемпионата мира 2018 года.

«Несмотря на то, что высказывание было шуточным, мы серьезно приглашаем Андрея поработать с нами вместе на чемпионате мира, — заявил Цыбулин. — Во-первых, Аршавин — один из лучших игроков постсоветского пространства последних десятилетий, во-вторых, он один из лидеров популярного алма-атинского клуба, и в-третьих, сам чемпионат будет проходить в России, что тоже добавит определенный интерес в случае комментирования Аршавина. Он может быть нашим комментатором в те дни, когда будет свободным от игр казахстанской премьер-лиги, а также он добавит красок в студийную программу, которая будет создана специально под проект чемпионата мира, где будет проводиться анализ матчей, разбор тактики, стратегии, эмоциональной составляющей».

«Аршавин — заслуженный игрок, но как комментатора нам всем его только предстоит узнать. Однако уже ясно: у Андрея хороший словарный запас и умение его реализовывать, так что эксперимент должен получиться удачным. К тому же у него будут хорошие коллеги-напарники», — заключил Цыбулин.

В «Кайрат» Аршавин перешел весной 2016 года из краснодарской «Кубани». Последние два сезона он становился серебряным призером чемпионата Казахстана, в 2017 году выиграл Кубок и Суперкубок страны. За эти два сезона он провел 61 матч в составе «Кайрата», забил 19 мячей и отдал 21 результативную передачу. 13 ноября 36-летний игрок подписал новое однолетнее соглашение с командой.

Аршавин провел основную часть карьеры в санкт- петербургском «Зените», с которым три раза выиграл золотые медали чемпионата России, дважды — серебряные, один раз — бронзовые. В сезоне-2007/08 нападающий помог команде завоевать Кубок УЕФА, а затем в составе сборной России завоевал бронзовые медали на чемпионате Европы 2008 года. За национальную сборную провел 74 матча и забил 17 голов. В 2009 году Аршавин перешел в лондонский «Арсенал», в котором провел четыре года.

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