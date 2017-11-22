Сборная Перу может быть исключена из числа участников ЧМ-2018

Если местные власти не изменят закон, это может привести к исключению страны из ФИФА. Перуанские клубы и сборные не смогут играть в международных турнирах. Следовательно, команда не сыграет и на ЧМ-2018.
Football Italia предполагает, что место перуанцев может занять Италия, не квалифицировавшаяся в финальную часть чемпионата мира, но пока этот вопрос не решен, и такой вариант развития событий выглядит не слишком вероятным.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.