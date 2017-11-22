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16:16 (мск), источник: ТАСС

Пряники и обереги подарят гостям чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Отельеры подарят гостям чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге пряники с уральской символикой и обереги. Об этом в среду сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

«Номера одного из отелей выполнены в цветах малахита и аметиста, а на стенах размещены черно-белые фото с лучшими видами современного Екатеринбурга. Для гостей ЧМ-2018 здесь разрабатывают специальное экскурсионное обслуживание, а в качестве комплимента от заведения планируют вручать пряники с уральской символикой», — говорится в сообщении.

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Гостей одного из хостелов Екатеринбурга встретит Хозяйка медной горы. «Тематика каждой из комнат перекликается со сказами уральского писателя Павла Бажова — “Две ящерицы”, “Каменный цветок”, “Кошачьи уши”. Хостел рассчитан на семейную аудиторию. На память гостям здесь дарят уральские обереги, сделанные своими руками», — отмечается в сообщении департамента.

Гостей ЧМ-2018 в Свердловской области будут принимать 207 классифицированных средств размещения всех категорий.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Екатеринбург пример четыре игры группового этапа.

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