Совет Федерации одобрил закон о неприменении касс при продаже билетов на ЧМ-2018
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил в среду закон, предусматривающий право не применять
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил в среду закон, предусматривающий право не применять
В соответствии с этим законом, право не применять ККТ предлагается предоставить дочерним организациям Международной федерации футбола (ФИФА), поставщикам товаров, работ и услуг ФИФА при реализации входных билетов или документов, дающих право на получение билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Не применять ККТ они смогут при условии выдачи ими входных билетов на матчи или выдачи документов, дающих право на получение входных билетов, соответствующих формам, утвержденным правительством РФ, до 31 июля 2018 года.
В соответствии с законодательством, организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги населению, вправе не применять ККТ при условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности в установленном законом порядке.
Чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.