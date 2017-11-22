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15:24 (мск), источник: ТАСС

Число детей в Сочи, занимающихся футболом, должно достигнуть 2 тыс. после ЧМ-2018

СОЧИ, 22 ноября. /ТАСС/. Число сочинских детей, занимающихся футболом, после проведения мирового первенства 2018 года должно увеличиться до 2 тысяч человек. Такой прогноз дал в среду на мероприятии в рамках тура кубка чемпионата мира глава Сочи Анатолий Пахомов.

Сейчас в футбольных секциях города занимается до 1,5 тыс. детей. Кубок чемпионата мира, который в эти дни находится в Сочи, также смогут увидеть юные спортсмены, один день трофей проведет в стенах специализированной городской футбольной школы.

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«Мы планируем, что у нас количество юных спортсменов в футбольных школах увеличится до двух тысяч. После Олимпийских и Паралимпийских игр из 60 тысяч детей школьного возраста 40 тысяч занимаются спортом, кроме физкультуры в школе», — сказал мэр Сочи.

В качестве материального наследия Сочи получит три футбольных тренировочных поля и два стадиона. Еще одним спортивным подарком станет стадион «Фишт», где уже проходили матчи Кубка конфедераций, а в 2018 году пройдут матчи мирового первенства.

В среду в рамках тура кубка чемпионата мира на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке прошел матч с участием представителей администраций Краснодарского края и города Сочи, олимпийских чемпионов и атлетов, которые участвуют в Специальной Олимпиаде (комплекс спортивных соревнований для людей с умственными отклонениями — прим. ТАСС).

О туре кубка

Тур кубка чемпионата мира стартовал 9 сентября в Москве. По данным организаторов турне, главный трофей мирового первенства уже увидели вживую более 200 тысяч россиян.

Первым местом остановки кубка в Сочи стал высокогорный парк приключений «Скайпарк Сочи», где сделать фото с кубком смогли более 3,5 тыс. человек, символ футбольного праздника покажут участникам предстоящего туристического форума. Один день, 24 ноября, кубок проведет в одной из сочинских школ олимпийского резерва. 25 и 26 ноября трофей будет выставлен в шатре на главной городской площади Флага, где также будет организована развлекательная программа. Специальное мероприятие для юных спортсменов партнеры ФИФА проведут на сочинском стадионе «Фишт».

Трофей посетил 15 российских городов, далее он отправится за рубеж и объедет более 50 стран. Затем кубок опять вернется в Россию и побывает еще в девяти городах. Общая протяженность маршрута составит более 27 тыс. км.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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