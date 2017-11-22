Британское посольство позитивно оценило работу полиций РФ и Британии перед ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

«В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в России сотрудничество между британской и российской полицией находится на хорошем уровне», — заявил представитель дипмиссии.

По его словам, «представители российской полиции посетили финал Лиги чемпионов в Кардифе в июне этого года», в то время как британская полиция была частью делегации, посетившей Кубок конфедераций в России.