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12:29 (мск), источник: Р-Спорт

Британское посольство позитивно оценило работу полиций РФ и Британии перед ЧМ-2018

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В посольстве Великобритании в Москве позитивно оценили сотрудничество Москвы и Лондона по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщил РИА Новости представитель посольства Великобритании.

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

«В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в России сотрудничество между британской и российской полицией находится на хорошем уровне», — заявил представитель дипмиссии.

По его словам, «представители российской полиции посетили финал Лиги чемпионов в Кардифе в июне этого года», в то время как британская полиция была частью делегации, посетившей Кубок конфедераций в России.

«Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасный и приятный визит британских болельщиков на чемпионат мира по футболу в следующем году. Частью нашей подготовки является кампания Be on the Ball, в которой мы рассказываем болельщикам о правилах безопасности и поведении на чемпионате», — заключил представитель британской дипмиссии.

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