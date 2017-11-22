Более 750 светодиодных фонарей установят на территории «Лужников» к ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

Светильники разместят вдоль пешеходных дорожек, архитектурной подсветкой также украсят памятники и высаженные в этом году деревья и кустарники. «Работы по устройству архитектурно-художественной подсветки на территории олимпийского комплекса “Лужники” уже идут. Окончательно новое световое оформление будет готово весной 2018 года. Запустить подсветку планируется к чемпионату мира по футболу», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, подсветка будет работать круглый год. Преобладающим в освещении станет теплый белый цвет. В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года на территории олимпийского комплекса включат праздничную иллюминацию фиолетового, зеленого, синего и красного цветов.

Подсветкой оборудуют более десятка памятников и скульптур на территории «Лужников». Вечером и ночью освещаться будут монументы в честь легендарных советских спортсменов — футболиста Льва Яшина, хоккеиста Валерия Харламова и основателя футбольного клуба «Спартак» Николая Старостина. Огни украсят и бронзовую фигуру медвежонка, ставшего талисманом XXII Олимпийских игр 1980 года. Освещение планируется также установить на Центральной аллее у памятника Владимиру Ленину и у скульптур «Земля» и «Вода», созданных группой советских архитекторов по эскизам Веры Мухиной в 1957 году.

Три варианта архитектурной подсветки разработали и для Большой спортивной арены олимпийского комплекса «Лужники». Самые яркие огни загорятся во время чемпионата мира по футболу 2018 года. В дни проведения региональных этапов включают менее интенсивный свет. Обычное освещение фасада уже работает по ночам.