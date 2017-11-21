Худшие арбитры для России: Рокки, Скомина, Кайперс

Источник: Спорт-Экспресс

Список арбитров, претендующих на включение в число рефери чемпионата мира-2018, сократился примерно на треть. Пьерлуиджи Коллина и Массимо Бузакка, отвечающие в ФИФА за судейский корпус и развитие судейства, пока остановились на менее чем четырех десятках кандидатах. Большая часть из них представляет, конечно, европейские страны, где по традиции более сильные судьи.

Следует оговориться, что в перечне из 36 человек некоторые претендуют в лучшем случае на то, чтобы работать на первенстве планеты резервным арбитром или видеоассистентом (ВАР). То есть итоговое количество самих арбитров, как предполагается, не превысит 30. В Бразилию-2014, где не использовались ВАР, но были резервные, прилетели в общей сложности 32 судьи.

Наверняка уменьшится европейская десятка, куда не попали швед Эрикссон, румын Хацеган и венгр Кошшои. Возможно, француза Тюрпена переведут в список ВАР, куда от Европы добавятся голландец Маккели и немец Цвайер. Пока непонятна роль Карасева, который в неофициальном рейтинге претендентов занимал 11-е или 12-е место, но в итоге попал в десятку. Возможно, он останется арбитром или же его переведут в резерв. То же самое относится к рефери из других конфедераций.

Из европейских арбитров для нас самый удачный выбор — Мажич. Только с сербом у нас положительный баланс матчей. При нем в 10 играх наши клубы и сборные победили четыре раза и трижды проиграли. Худшие варианты: Рокки и Скомина, которые судили последние товарищеские встречи сборной России, а также Кайперс.

Баланс матчей при итальянце: +2=2−6. Баланс матчей при словенце: +1=1−6. Баланс матчей при голландце: +2=2−5.

Как будет вестись подготовка к чемпионату мира? Все 36 арбитров из шести конфедераций в ближайшие дни отправятся в Абу-Даби — в столице ОАЭ с 25 по 29 ноября должен пройти очередной судейский сбор. В следующий раз рефери соберутся в начале февраля 2018-го в Катаре. Примерно в первой декаде или середине февраля судейский комитет ФИФА назовет имена тех, кто приедет будущим летом в Москву.

ФИФА не торопится объявлять список видеоассистентов. Дело в том, что Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) еще не решил, проводить ли эксперимент с видеоповторами на ЧМ-2018. Вердикт он вынесет, скорее всего, в начале марта.