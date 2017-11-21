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19:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Худшие арбитры для России: Рокки, Скомина, Кайперс

Судейский комитет ФИФА определил главных кандидатов на обслуживание игр мирового первенства в России.

Источник: Спорт-Экспресс

Список арбитров, претендующих на включение в число рефери чемпионата мира-2018, сократился примерно на треть. Пьерлуиджи Коллина и Массимо Бузакка, отвечающие в ФИФА за судейский корпус и развитие судейства, пока остановились на менее чем четырех десятках кандидатах. Большая часть из них представляет, конечно, европейские страны, где по традиции более сильные судьи.

Следует оговориться, что в перечне из 36 человек некоторые претендуют в лучшем случае на то, чтобы работать на первенстве планеты резервным арбитром или видеоассистентом (ВАР). То есть итоговое количество самих арбитров, как предполагается, не превысит 30. В Бразилию-2014, где не использовались ВАР, но были резервные, прилетели в общей сложности 32 судьи.

Наверняка уменьшится европейская десятка, куда не попали швед Эрикссон, румын Хацеган и венгр Кошшои. Возможно, француза Тюрпена переведут в список ВАР, куда от Европы добавятся голландец Маккели и немец Цвайер. Пока непонятна роль Карасева, который в неофициальном рейтинге претендентов занимал 11-е или 12-е место, но в итоге попал в десятку. Возможно, он останется арбитром или же его переведут в резерв. То же самое относится к рефери из других конфедераций.

Из европейских арбитров для нас самый удачный выбор — Мажич. Только с сербом у нас положительный баланс матчей. При нем в 10 играх наши клубы и сборные победили четыре раза и трижды проиграли. Худшие варианты: Рокки и Скомина, которые судили последние товарищеские встречи сборной России, а также Кайперс.

Баланс матчей при итальянце: +2=2−6. Баланс матчей при словенце: +1=1−6. Баланс матчей при голландце: +2=2−5.

Как будет вестись подготовка к чемпионату мира? Все 36 арбитров из шести конфедераций в ближайшие дни отправятся в Абу-Даби — в столице ОАЭ с 25 по 29 ноября должен пройти очередной судейский сбор. В следующий раз рефери соберутся в начале февраля 2018-го в Катаре. Примерно в первой декаде или середине февраля судейский комитет ФИФА назовет имена тех, кто приедет будущим летом в Москву.

ФИФА не торопится объявлять список видеоассистентов. Дело в том, что Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) еще не решил, проводить ли эксперимент с видеоповторами на ЧМ-2018. Вердикт он вынесет, скорее всего, в начале марта.

ЕВРОПА (10 арбитров)
Феликс БРИХ (Германия)
Бьерн КАЙПЕРС (Голландия)
Сергей КАРАСЕВ (Россия)
Милорад МАЖИЧ (Сербия)
Шимон МАРЧИНЯК (Польша)
Антонио МАТЕУ ЛАОС (Испания)
Джанлука РОККИ (Италия)
Дамир СКОМИНА (Словения)
Клеман ТЮРПЕН (Франция)
Джюнейт ЧАКЫР (Турция)

АЗИЯ (6 арбитров)
Фахад АЛЬ-МИРДАСИ (Саудовская Аравия)
Равшан ИРМАТОВ (Узбекистан)
Мохаммед Абдулла МОХАМЕД (ОАЭ)
Рюдзи САТО (Япония)
Алиреза ФАГАНИ (Иран)
Наваф Абдулла ШУКРАЛЛА (Бахрейн)

АФРИКА (6 арбитров)
Мехди АБИД ШАРЕФ (Алжир)
Бакари ГАССАМА (Гамбия)
Геад ГРИША (Египет)
Маланг ДЬЕДЬЮ (Сенегал)
Джанни СИКАЗВЕ (Замбия)
Бамлак ТЕССЕМА (Эфиопия)

КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка и Карибский бассейн, 6 арбитров)
Хоэль АГИЛАР (Сальвадор)
Марк ГЕЙГЕР (США)
Джэйр МАРРУФО (США)
Рикардо МОНТЕРО (Коста-Рика)
Джон ПИТТИ (Панама)
Сесар РАМОС ПАЛАЗЕЛОС (Мексика)

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (6 арбитров)
Хулио БАСКУНЬЯН (Чили)
Рольдан ВИЛЬМАР (Колумбия)
Энрике КАСЕРЕС (Парагвай)
Андрес КУНЬЯ (Уругвай)
Нестор ПИТАНА (Аргентина)
Сандру РИЧЧИ (Бразилия)

ОКЕАНИЯ (2 арбитра)
Мэттью КОНГЕР (Новая Зеландия)
Норберт ХАУАТА (Таити)​.

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