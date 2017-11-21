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19:48 (мск), источник: ТАСС

Мутко: Участие звезд футбола в жеребьевке ЧМ-2018 станет украшением мероприятия

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Участие таких звезд мирового футбола, как аргентинец Диего Марадона и итальянец Фабио Каннаваро, в жеребьевке финальной части чемпионата мира 2018 года станет украшением всего мероприятия. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, глава оргкомитета чемпионата мира-2018 Виталий Мутко.

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что в жеребьевке, которая пройдет 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце, помимо Марадоны и Каннаваро, примут участие француз Лоран Блан, англичанин Гордон Бэнкс, бразилец Кафу, испанец Карлес Пуйоль и уругваец Диего Форлан. Вместе с бывшим нападающим сборной Германии Мирославом Клозе, который во время жеребьевки вынесет на сцену Кубок мира, они будут представлять восемь стран-победителей чемпионатов мира по футболу. Восьмым ассистентом жеребьевки станет первый вице- президент Российского футбольного союза Никита Симонян.

«Здорово, что в жеребьевке примут участие чемпионы мира, известные футболисты, потому что это с одной стороны украшение мероприятия, а с другой — ее объективность. Я только положительно это оцениваю. Это хороший сигнал для болельщиков. Надеюсь, что жеребьевка пройдет на хорошем уровне», — сказал Мутко.

«Вообще вы видите, как билеты раскупаются, какой большой интерес к чемпионату мира. Только одна аккредитация показывает, что сегодня есть огромный интерес у всей пишущей прессы. Не в первый раз к нам приезжают звезды, у нас по стране идет тур кубка. Все это популяризирует футбол», — отметил вице-премьер.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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