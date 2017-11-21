Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Поможет ли фейсбилдинг остаться молодой
Кремль дал поручение Москальковой из-за ситуации с жителями Крыма
Названа средняя стоимость аренды коттеджа на Новый год
Семья выигравшей в лотерею 506 млн руб. заявила об угрозах
Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Спартак М
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Порту
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Сити
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:45
Наполи
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
22:45
Монако
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:45
АПОЭЛ
Реал
Футбол. Еврокубки
22:45
Боруссия Д
Тоттенхэм Хотспур
Все события
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы
IIHF планирует обсудить с НХЛ проведение турнира сборных вне ОИ
Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года
44-летняя Юлия Высоцкая путешествует по Карелии (фото)
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
9Армейцы снова не справились с турецким напором
28«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РФПЛ
15:22 (мск), источник: Р-Спорт

Кубок чемпионата мира по футболу приехал в Сочи на шесть дней

СОЧИ, 21 ноя — РИА Новости. Официальный кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Сочи, торжественная церемония встречи трофея прошла в парке приключений на высоте «Скайпарк».

Источник: РИА "Новости"

Приглашенными гостями мероприятия стали посол чемпионата мира 2018 года Евгений Ловчев, представитель ФИФА Лукас Раков, ученики спортивных школ города и талисман мундиаля — волк Забивака, который торжественно проехал в честь приезда кубка в Сочи на скоростном высотном аттракционе зиплайн. Гости праздника приветствовали трофей и пожелали сборной России удачи на предстоящем турнире.

«У нас одна сборная, и мы все равно будем болеть за них. Она уже играет лучше. Я уверен, что мы из группы выйдем, а дальше — на кого попадем. Наверное, мы не станем чемпионами мира, но хочется только одного — чтобы не стыдно было за нашу сборную», — сказал на церемонии Ловчев.

«Сочи — последняя остановка на первой части маршрута тура официального кубка. Далее кубок отправится в грандиозное турне по более чем 50 странам на шести континентах. Для нас огромная честь быть здесь, в этом прекрасном месте… Сочи — это город, который будет принимать матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году», — сказал Раков.

В рамках тура кубка в среду в Сочи на стадионе «Фишт» состоится юнифайд-матч, который объединит в одной команде футболистов-любителей и спортсменов с особенностями здоровья. В четверг официальный кубок будет экспонироваться на Международном туристcком форуме. В пятницу трофей увидят воспитанники СДЮСШОР Лазаревского района. Жители и гости курорта могут сфотографироваться с кубком 25 и 26 ноября на площади Флага, где он будет выставлен в специальном шатре.

Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы
IIHF планирует обсудить с НХЛ проведение турнира сборных вне ОИ
Панарин затмил самого Овечкина: обзор дня в НХЛ
Королькевич вошел в штаб женской сборной России по биатлону
«Милан» может быть исключен из еврокубков за несоблюдение FFP
Губерниев: Убежден, Пихлер — не информатор WADA
Сейв Бобровского признан лучшим моментом игры россиян в НХЛ
Новости
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Павел Воля устроил детям экстремальный отдых Телеведущий поставил сына и дочь на горные лыжи.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь