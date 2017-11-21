Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Трех мушкетеров»
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Кадыров предложил передать останки Сталина Грузии
В России сократится количество однокомнатных квартир
Автобус с 46 пассажирами опрокинулся в кювет в Подмосковье
Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Спартак М
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Порту
Футбол. Зарубежный
20.11
Брайтон & Хоув2
Стоук Сити2
Футбол. Зарубежный
20.11
Эйбар5
Бетис0
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Сити
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:45
Наполи
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
22:45
Монако
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:45
АПОЭЛ
Реал
Футбол. Еврокубки
22:45
Боруссия Д
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20.11
Верона2
Болонья3
Футбол. Зарубежный
20.11
Амьен3
Лилль0
Все события
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
Умер актер Виталий Шаповалов
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы
IIHF планирует обсудить с НХЛ проведение турнира сборных вне ОИ
Брэд Питт, Максим Матвеев и еще 4 актера в необычных фотосессиях
Светлана Ходченкова рассказала о личной жизни
Итальянский хирург заявил о первой трансплантации головы трупу
Собаки продлевают жизнь своим владельцам
Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
18Швед «Химки» не спас
11Римское дерби, возвращение Ибрагимовича и другие события выходных
10:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинский футболист отказался верить в поездку сборной на ЧМ в Россию

Федерация футбола Украины (ФФУ) не пустила бы национальную сборную на чемпионат мира-2018 в Россию даже в случае выхода туда. Такое мнение высказал полузащитник команды Сергей Сидорчук, выступающий за киевское «Динамо». Его слова приводит Football24.ua.

Источник: РИА "Новости"

«Лично для меня было бы лучше, если бы мы получили путевку, а потом с чистой душой ожидали решения Федерации…

Читайте также
Названа самая дорогая команда-участница ЧМ-2018

Отпустили ли бы нас в Россию? Это такая тяжелая тема. Мы — люди подневольные. Как военные — куда пошлют, туда и поедем. Но, откровенно говоря, я думаю, что нас бы туда не отпустили", — сказал Сидорчук.

9 октября украинцы в Киеве проиграли хорватам в заключительном матче отборочного турнира к ЧМ-2018 со счетом 0:2. Команда Андрея Шевченко заняла третье место в группе I и не смогла пробиться в стыковые матчи. Один из болельщиков, присутствовавших на матче, умер.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Украина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы
IIHF планирует обсудить с НХЛ проведение турнира сборных вне ОИ
Шайба Панарина помогла «Коламбусу» победить в матче НХЛ
Стал известен состав сборной России по биатлону на 1-й этап КМ
МОК не успевает судить российских спортсменов
Экс-глава федерации футбола Италии обвиняется в домогательствах
РФПЛ: Около 20 градусов мороза ожидается на матче в Хабаровске
Спорт-Экспресс
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
5 фраз, которые лучше не говорить мамам в декрете Если кажется, что общаться с недавно родившей женщиной невыносимо, то это вам не кажется. Ждите: скоро гормоны придут в норму, она привыкнет к роли мамы и сможет адекватно реагировать на простое человеческое любопытство. Вот пять взрывоопасных фраз – будьте с ними поосторожней.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь