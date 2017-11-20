Власти Петербурга выделят 250 млн руб. на перенос медиацентра на стадионе

Источник: РИА "Новости"

«250 млн рублей пойдет на перенос медиацентра. Принято решение вице-премьером, что это [перенос медиацентра] будет сделано. Частично это будет финансироваться за счет федерального бюджета, частично — за счет бюджета города», — сказал он.

Читайте также На строительство «Зенит-Арены» выделят еще 300 миллионов рублей

По словам Корабельникова, из федерального бюджета может быть выделена аналогичная сумма, но точно это станет известно после утверждения бюджета во втором чтении. Ранее комитет по строительству Петербурга сообщал, что стоимость работ окончательно не определена, но называлась предварительная сумма — порядка 432 млн руб.

Строительство стадиона «Санкт-Петербург» началось в 2007 году, на объекте дважды менялся генподрядчик, сроки сдачи переносились. Стоимость уникальной арены с выкатным полем и раздвижной крышей изначально составляла 6,7 миллиарда рублей, последней сметной стоимостью называлась сумма в 43 миллиарда рублей. В июне на стадионе прошли игры Кубка конфедерации.