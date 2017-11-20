На строительство «Самара-Арены» выделят 1,8 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

На завершение работ в 2018 году выделят 1,8 млрд рублей. Соответствующие поправки учли в бюджете РФ при принятии во втором чтении в Государственной Думе, сообщает «Город Самара 63.ru».

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«Нам удалось убедить правительство РФ и депутатов в необходимости выделить в следующем году 1,8 млрд рублей на достройку стадиона «Самара-Арена». Таким образом, нам удалось восстановить средства, перераспределённые ранее на другие цели, чтобы своевременно достроить этот важный спортивный объект.

Ещё 3294 млн рублей область получит на строительство поликлиники в 19-м квартале в Тольятти. Она будет рассчитана на 1000 посещений в смену, — рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский.

Сейчас на стадионе «Самара-Арена» проводят монтаж кровли, установку кресел и обустройство футбольного поля. Газон начнут укладывать после 1 декабря. К этому сроку подрядчик должен будет смонтировать все козырьки над трибунами.