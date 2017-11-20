МОК: Матчи ЧМ-2018 в Сочи покажут всему миру, как используется наследие Олимпиады

Такое мнение высказала в понедельник в своем выступлении на Международной научно-практической конференции «Олимпийское наследие Сочи: определяя точки роста» глава департамента по наследию Международного олимпийского комитета (МОК) Таня Брага.

В работе конференции принимают участие представители 20 регионов РФ и 18 стран мира. В эти дни в Сочи также находятся эксперты МОК, которые оценивают использование олимпийских объектов.

«Мы видим, как Сочи удачно смог распорядиться своим наследием и как растет участие различных организаций, использующих ледовые дворцы и другие объекты, в том числе для развития горного и приморского туризма. Впереди чемпионат мира по футболу, и это событие станет успешным продолжением использования олимпийского наследия, это возможность показать всему миру и изменить представление о том, что происходит в Сочи сейчас», — сказала Брага.

Представитель МОК также отметила, что оргкомитету «Россия-2018» и властям Сочи предстоит большая работа с журналистами и болельщиками ЧМ-2018, «чтобы они увезли из Сочи только положительные впечатления». «МОК ставит целью расширить потенциал таких позитивных изменений за счет усиления компонента планирования наследия еще в период подготовки Игр, поддержки управления наследием в постолимпийский период и последующей оценки его воздействия на местное сообщество», — отметила представитель МОК.

Участники конференции среди главного нематериального наследия сочинской Олимпиады назвали волонтерское движение, создание Российского международного олимпийского университета (РМОУ) и образовательного центра для поддержки одаренных детей «Сириус», открытого на базе олимпийских объектов.