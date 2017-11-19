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10:15 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: ФИФА хочет поговорить с Родченковым о допинге в российском футболе

Британское издание Mail on Sunday утверждает, что ФИФА пытается связаться с информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорием Родченковым, чтобы поговорить о допинге в российском футболе.

Источник: Reuters

В 2016 году Родченков рассказал американским СМИ, что как минимум 15 российских призёров Олимпиады в Сочи были частью государственной допинг-программы. Российские власти отвергают эти утверждения. Показания Родченкова были использованы при подготовке доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, после которого Международный олимпийский комитет создал комиссии под руководством Освальда (занимается перепроверкой проб россиян с ОИ в Сочи) и Шмида (проверяет информацию о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему).

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По данным Макларена, как минимум 34 российских футболиста, включая всех игроков, входивших в заявку сборной России на ЧМ-2014, были клиентами государственной допинг-программы. Mail on Sunday пишет, что ФИФА хочет получить от Родченкова дополнительные доказательства. Источник в ФИФА сообщил британскому изданию, что организации пока не удалось связаться с Родченковым, но в ближайшее время для этого будут предприняты новые усилия. При этом британское издание отмечает, что шансов на перенос ЧМ-2018 из России уже нет, однако новые данные, если они будут получены, отрицательно скажутся на турнире.

Mail on Sunday также акцентирует внимание на вице-премьере РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики, президенте РФС Виталии Мутко. Издание пишет: «Ричард Макларен дал понять ФИФА, что Мутко был вовлечён в государственную допинг-программу, однако тот продолжает оставаться президентом РФС. На вопрос об этом в ФИФА отказались от комментариев».

Напомним, что в июне этого года в ФИФА заявили, что все допинг-тесты сборной России на ЧМ-2014 дали отрицательный результат.

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