Дом русского болельщика ЧМ по футболу 2018 открылся в Ливане

Источник: РИА "Новости"

«Семнадцатого ноября в РЦНК в Бейруте состоялась официальная презентация Русского дома болельщика чемпионата мира по футболу 2018. На открытии присутствовал посол России в Ливане Александр Засыпкин, который приветствовал данный проект и пожелал всем гостям РЦНК ближе познакомиться с предстоящим чемпионатом, а также посетить Россию», — сказал Зайчиков.

По словам руководителя, данный проект будет одним из крупнейших на Ближнем Востоке и начнет свою работу уже в феврале 2018 года.