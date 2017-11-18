Дом русского болельщика ЧМ по футболу 2018 открылся в Ливане

«Семнадцатого ноября в РЦНК в Бейруте состоялась официальная презентация Русского дома болельщика чемпионата мира по футболу 2018. На открытии присутствовал посол России в Ливане Александр Засыпкин, который приветствовал данный проект и пожелал всем гостям РЦНК ближе познакомиться с предстоящим чемпионатом, а также посетить Россию», — сказал Зайчиков.
По словам руководителя, данный проект будет одним из крупнейших на Ближнем Востоке и начнет свою работу уже в феврале 2018 года.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.