Турнир болельщиков стран-участниц намечено провести в России во время ЧМ-2018

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
12:00
СКА-Хабаровск
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
13:00
Шинник
Олимпиец
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Ротор-Волгоград
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Спартак-2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М
Ахмат
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Факел
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Динамо К
Футбол. Зарубежный
15:00
Заря Лг
Верес
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Алавес
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика
Авангард К
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Спартак М
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Кельн
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
РБ Лейпциг
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо СПб
Луч-Энергия
Футбол. Зарубежный
18:00
Карпаты
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Суонси
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Челси
Футбол. Зарубежный
18:15
Леганес
Барселона
Футбол. Первый дивизион
18:30
Химки
Томь
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Рубин
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
Тюмень
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Нант
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Метц
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетико
Реал
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
17.11
Жирона1
Реал Сосьедад1
Футбол. Зарубежный
17.11
Амьен1
Монако1
Футбол. Зарубежный
17.11
Штутгарт2
Боруссия Д1
Все события
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
СМИ: Доллар потерял главную опору
Путин рассмешил всех шуткой про Александра I и его бабушку
Эксперт:«Сечин плюёт на суд, Путин его покрывает»
Бобровский остался единственной звездой НХЛ
ЦСКА в овертайме проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги
Серена Уильямс и Алексис Оганян сыграли пышную свадьбу
Джанабаева в откровенном наряде пришла на премию в Москве (фото)
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
47Сборная Нигерии обыграла Аргентину в Краснодаре
25Дубль Смолова, травма Лунева и вратарь Глушаков
11:51 (мск), источник: Р-Спорт

Турнир болельщиков стран-участниц намечено провести в России во время ЧМ-2018

МОСКВА, 18 ноя — Р-Спорт, Олег Богатов. Турнир болельщиков национальных сборных, вышедших в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2018 года, планируется провести в России во время соревнований, сообщил агентству «Р-Спорт» президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites («Россия объединяет») Эдуард Латыпов.

Источник: AP 2017

Уже известны все 32 участника чемпионата мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На турнире, помимо команды хозяев, выступят сборные Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Португалии, Франции, Уругвая, Аргентины, Колумбии, Панамы, Сенегала, Марокко, Туниса, Швейцарии, Хорватии, Швеции, Дании, Австралии и Перу.

«Во время чемпионата мира мы намерены провести турнир болельщиков команд-участниц соревнований, — сказал по телефону Латыпов. — Мы будем стремиться к тому, чтобы в нем участвовали команды болельщиков всех 32 стран, которые вышли в финал чемпионата мира. И у нас даже есть wild card — есть сборные болельщиков, которые уже играли у нас и они готовы, несмотря на то, что их команды не отобрались в финал, участвовать в нашем турнире».

«Пилотный турнир мы провели в Санкт-Петербурге во время Кубка конфедераций. Он был признан успешным, — продолжил собеседник агентства. — Регламент соревнований сейчас находится на согласовании в Российском футбольном союзе. Финальный этап пройдет 30 июня — 1июля, во время перерыва между групповым этапом и матчами на вылет. Мы работаем через национальные федерации, потому что не во всех странах есть фан-клубы сборных. И интерес к нашему турниру есть во многих странах — к примеру, в Бразилии, Аргентине, Перу и ряде других».

Собеседник агентства добавил, что также планируется проводить игры между болельщиками команд в городах-организаторах чемпионата мира. «И есть идея проведения турнира регионов, по итогам которого будет отобрана сборная болельщиков России, — продолжил Латыпов. — Планируется, что он будет проведен во время группового этапа чемпионата мира. Сейчас все находится на стадии обсуждения, многое зависит от финансирования».

Матчи чемпионата мира состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Сочи.

Блондинка без комплексов: избранница швейцарского хоккеиста и американская модель
Бобровский остался единственной звездой НХЛ
ЦСКА в овертайме проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги
Стогниенко: Был бы счастлив, если бы «Матч ТВ» не появился
Российский арбитр вошел в число судей ЧМ-2018
Шайба Панарина помогла «Коламбусу» победить «Нью-Йорк Рейнджерс»
Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в октябре
Газон на стадионе «Санкт-Петербург» заменят за счет ФК «Зенит»
Новости
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь