Турнир болельщиков стран-участниц намечено провести в России во время ЧМ-2018

Источник: AP 2017

Уже известны все 32 участника чемпионата мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На турнире, помимо команды хозяев, выступят сборные Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Португалии, Франции, Уругвая, Аргентины, Колумбии, Панамы, Сенегала, Марокко, Туниса, Швейцарии, Хорватии, Швеции, Дании, Австралии и Перу.

«Во время чемпионата мира мы намерены провести турнир болельщиков команд-участниц соревнований, — сказал по телефону Латыпов. — Мы будем стремиться к тому, чтобы в нем участвовали команды болельщиков всех 32 стран, которые вышли в финал чемпионата мира. И у нас даже есть wild card — есть сборные болельщиков, которые уже играли у нас и они готовы, несмотря на то, что их команды не отобрались в финал, участвовать в нашем турнире».

«Пилотный турнир мы провели в Санкт-Петербурге во время Кубка конфедераций. Он был признан успешным, — продолжил собеседник агентства. — Регламент соревнований сейчас находится на согласовании в Российском футбольном союзе. Финальный этап пройдет 30 июня — 1июля, во время перерыва между групповым этапом и матчами на вылет. Мы работаем через национальные федерации, потому что не во всех странах есть фан-клубы сборных. И интерес к нашему турниру есть во многих странах — к примеру, в Бразилии, Аргентине, Перу и ряде других».

Собеседник агентства добавил, что также планируется проводить игры между болельщиками команд в городах-организаторах чемпионата мира. «И есть идея проведения турнира регионов, по итогам которого будет отобрана сборная болельщиков России, — продолжил Латыпов. — Планируется, что он будет проведен во время группового этапа чемпионата мира. Сейчас все находится на стадии обсуждения, многое зависит от финансирования».