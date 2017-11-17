Стадион «Самара-Арена» будет готов к намеченным на апрель тестовым матчам

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«До сих пор есть некоторое отставание от графика возведения объекта, предпринимаются дополнительные усилия, выстроена система контроля. Рассчитываю, что все это создаст условия, чтобы отставание ликвидировать и чтобы к контрольным матчам, которые предполагается провести в апреле, стадион был готов», — сказал Азаров.

Как подчеркнул глава региона, проведение подобных матчей — очень важный этап. «Во время этих матчей нужно отладить абсолютно все вопросы, в том числе доставку болельщиков, их проход и размещение на трибунах», — сказал Азаров.

В рамках рабочей поездки в Самару члены временной комиссии Совета Федерации побывали на стройплощадке стадиона, ознакомились с ходом реконструкции и строительства дорог, набережной Волги, пятизвездочной гостиницы и других объектов.

«Мы осмотрели сегодня стадион, у нас нет никаких сомнений, что он будет сдан в срок, но активная фаза работ еще продолжается. Думаю, что при приемке объекта задержек не будет», — отметил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

Временная комиссия Совета Федерации по вопросам подготовки к ЧМ-2018 была создана в 2015 году. В ее состав вошли 19 человек — председатели пяти комитетов СФ и представители городов — организаторов чемпионата. Одна из главных задач комиссии — законодательное обеспечение и правовое регулирование подготовки к ЧМ-2018.

О стадионе

Арена, рассчитанная на 45 тыс. зрителей, возводится на въезде в Самару около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти. В архитектурном решении стадиона отражен образ Самары как города авиационных и космических технологий.

Сооружение будет представлять собой сферический купол высотой до 60 метров с вырезом в центре, напоминая летающую тарелку. Стадион «Самара-Арена» примет шесть матчей чемпионата: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.