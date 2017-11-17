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14:56 (мск), источник: ТАСС

Продано 98% билетов на ЧМ-2018 в рамках второго раунда первого этапа продаж

ТАСС, 17 ноября. Около 160 тысяч (98% от квоты) билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года в России было реализовано после старта второго раунда первого этапа продаж. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Второй раунд первого этапа продаж был запущен 16 ноября в 12:00 мск, на данный момент продано 159402 билета (98% от общего количества доступных для продажи во втором раунде). Лидируют по числу заявок на билеты российские болельщики (51%), наибольшее число заявок от иностранных фанатов было отправлено из Аргентины, Мексики, США, Бразилии, Колумбии, Китая, Австралии, Германии и Индии.

Второй раунд первого этапа продаж завершится 28 ноября. Второй этап продаж откроется после официальной жеребьевки финального этапа чемпионата мира, которая состоится 1 декабря, он, как и первый этап, будет включать в себя периоды продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря по 31 января) и в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года). Кроме того, после завершения двух этапов откроются продажи «в последний момент», когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года — в день финала чемпионата мира.

Ранее определились все 32 команды, которые сыграют на чемпионате мира. На турнире выступят сборные России, Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Швейцарии, Швеции, Хорватии, Дании (Европа); Бразилии, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Перу (Южная Америка); Мексики, Коста-Рики, Панамы (Северная и Центральная Америка); Австралии, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии (Азия); Нигерии, Египта, Марокко, Туниса, Сенегала (Африка).

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