Продано 98% билетов на ЧМ-2018 в рамках второго раунда первого этапа продаж

Второй раунд первого этапа продаж был запущен 16 ноября в 12:00 мск, на данный момент продано 159402 билета (98% от общего количества доступных для продажи во втором раунде). Лидируют по числу заявок на билеты российские болельщики (51%), наибольшее число заявок от иностранных фанатов было отправлено из Аргентины, Мексики, США, Бразилии, Колумбии, Китая, Австралии, Германии и Индии.

Второй раунд первого этапа продаж завершится 28 ноября. Второй этап продаж откроется после официальной жеребьевки финального этапа чемпионата мира, которая состоится 1 декабря, он, как и первый этап, будет включать в себя периоды продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря по 31 января) и в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года). Кроме того, после завершения двух этапов откроются продажи «в последний момент», когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года — в день финала чемпионата мира.