Сорокин: Билеты четвертой категории на матчи ЧМ-2018 будут вновь доступны с 5 декабря

Первый период первого этапа продаж билетов длился с 14 сентября по 12 октября, их реализация осуществлялась путем случайной жеребьевки. Второй период второго этапа стартовал 16 ноября, продажа проходит в порядке очереди, при этом билетов четвертой категории в наличии нет. Билеты четвертой категории, предназначенные только для граждан РФ, стоят меньше обычных — так, цена самого дешевого билета четвертой категории на матч группового этапа — 1280 рублей, а самого дешевого билета третьей категории — $105 (6290 рублей по курсу ЦБ на 17 ноября).

На вопрос, появятся ли еще в продаже билеты четвертой категории, Сорокин ответил: «Конечно же, еще появятся. То, что их не продают в порядке так называемой живой очереди, — сделано специально. Также в этот период не продаются билеты на полуфиналы, финал. Они недоступны конкретно в этом периоде, но будут доступны с 5 декабря», — сказал Сорокин.