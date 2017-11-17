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12:06 (мск), источник: ТАСС

Сорокин: Билеты четвертой категории на матчи ЧМ-2018 будут вновь доступны с 5 декабря

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Билеты четвертой категории на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года по льготным ценам для россиян будут вновь доступны для покупки с 5 декабря. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Первый период первого этапа продаж билетов длился с 14 сентября по 12 октября, их реализация осуществлялась путем случайной жеребьевки. Второй период второго этапа стартовал 16 ноября, продажа проходит в порядке очереди, при этом билетов четвертой категории в наличии нет. Билеты четвертой категории, предназначенные только для граждан РФ, стоят меньше обычных — так, цена самого дешевого билета четвертой категории на матч группового этапа — 1280 рублей, а самого дешевого билета третьей категории — $105 (6290 рублей по курсу ЦБ на 17 ноября).

На вопрос, появятся ли еще в продаже билеты четвертой категории, Сорокин ответил: «Конечно же, еще появятся. То, что их не продают в порядке так называемой живой очереди, — сделано специально. Также в этот период не продаются билеты на полуфиналы, финал. Они недоступны конкретно в этом периоде, но будут доступны с 5 декабря», — сказал Сорокин.

Первый период второго этапа продажи билетов на матчи чемпионата мира начнется 5 декабря, а завершится 31 декабря. Билеты будут продаваться путем случайной жеребьевки. С 13 марта по 3 апреля билеты вновь будут продаваться в порядке очереди. Последний этап продажи билетов пройдет с 18 апреля по 15 июля (заключительный день чемпионата мира) — билеты также будут реализовываться в порядке очереди.

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