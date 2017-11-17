Валерий Газзаев: Жеребьевка ЧМ-2018? Для России все соперники будут сильными

Источник: Спорт-Экспресс

— После этого матча можно воскликнуть: «Браво, сборная России!»?

— «Браво» пока кричать, наверное, рано. Но большая разница между игрой с испанцами и матчем против аргентинцев, конечно, очевидна. Самое главное — я не увидел никакого страха в действиях наших футболистов. Вообще никакого! Складывалось впечатление, что встречались две равные по силе команды. Бросалась в глаза уверенность наших ребят.

— Изменения в стартовом составе оправдали себя?

— Конечно! Юра Жирков сыграл просто блестяще! Показал, что его рано списывать со счетов. Смольников был очень активен на своем фланге. Считаю, что эти ребята выглядели предпочтительнее и активнее поддерживали атаку по сравнению с Раушем и Мариу Фернандесом в матче с Аргентиной.

— Что скажете об игре Дзагоева и Алексея Миранчука?

— И Алан, и Алексей привнесли серьезный креатив в атакующие действия. При том что Дзагоев пока находится не в оптимальном состоянии после травмы — хотя его мастерство не вызывает сомнений. Они не только активно атаковали, но и эффективно применяли прессинг. Вот этого мы практически не увидели в матче с аргентинцами. А против испанцев был и прессинг, и коллективный отбор. Физически команду хватило на все 90 минут. И эта сборная заслуживает похвалы. Вот так и нужно играть на чемпионате мира, никого не боясь — смело!

— Ничья — закономерный результат?

— На мой взгляд, сборная России больше заслуживала победы, чем испанцы.

— Если бы не судья?

— Первый пенальти — просто надуманный. Второй — скорее был, чем не был. А так, в целом наша сборная показала качественный футбол. Именно такой игры мы ждем от ребят на предстоящем турнире. И как я уже сказал, мы перестали бояться великих! Посмотрите на единоборства, прессинг — никто не спасовал перед испанцами.

— Что тогда не понравилось?

— Оборона оставляет желать лучшего. Лунев проявил себя очень неплохо и показал, что у нас два хороших вратаря — он и Акинфеев. Желаю Андрею скорейшего выздоровления после травмы. Но, чтобы на что-то серьезное рассчитывать на домашнем чемпионате мира, нам крайне необходимо укрепить защиту.

— Вновь призываете вернуть Березуцких и Игнашевича?

— Определение состава — прерогатива главного тренера. Но я уже не раз говорил, что Игнашевич и братья способны принести пользу нашей национальной команде. Их опыт должен пригодиться сборной. Домашний чемпионат мира может стать достойным завершением их великолепной, блестящей карьеры. Это же предел мечтаний любого спортсмена.

— Смолов — лучший игрок матча?

— Я бы отметил всю группу атаки. Чем чаще футболисты станут выходить в таком сочетании, тем увереннее будут в своих силах. Наш тренерский штаб заслуживает комплиментов. Мы побороли в себе страх перед грандами! И дальше нужно продолжать встречаться с топ-соперниками, чтобы привыкнуть к такому уровню, скоростям, мышлению, образу действий.

— Многие ожидали, что выстрелит дуэт Смолов — Кокорин.

— Задача тренера — определить оптимальный состав на игру. Миранчук и Дзагоев свое включение в «старт» оправдали, так как постоянно снабжали Смолова передачами. Форварды у нас зависимые игроки. Безусловно, и Кокорин заслуживает места в основе. Его мастерство тоже пригодится сборной. Убежден, надо и дальше внедрять в игру прессинг. На сборную было очень приятно смотреть. Даже после пропущенных голов никакой паники не возникало. А ведь нам противостояли испанцы, которые, наверное, лучше всех в мире контролируют мяч. И даже в этом компоненте мы им не особо уступили. Заставили Пике ошибиться — и забили гол. Вот вам настоящее мощное давление, которое надо совершенствовать в дальнейшем.

— А испанцы, на ваш взгляд, играли в полную силу?

— Сегодня критики и скептики могут говорить о том, что соперник не особо напрягался. Но я в это не верю. Испания есть Испания. Она не может позволить себе опуститься ниже определенного уровня. Это вывеска, бренд. Команда готовится к чемпионату мира. Да, возможно, гости выставили не самый оптимальный состав. Но ни в коем случае нельзя умалять заслуг сборной России!

Вторник. Санкт-Петербург. Россия — Испания — 3:3. Алексей МИРАНЧУК (№ 15) поражает ворота Давида ДЕ ХЕА | Источник: Спорт-Экспресс

ЧМ-2018

— Идеальная группа для сборной России на ЧМ?

— На таких турнирах слабых соперников не бывает. Особенно для сборной России, которая все игры должна проводить на самом высоком уровне и на одном дыхании. Так что к любому матчу надо будет подходить максимально серьезно. Выступление и результат на Кубке конфедераций должны стать хорошим уроком перед ЧМ-2018.

Более того, мы понимаем, насколько высока ответственность игроков, тренеров и руководителей на домашнем чемпионате мира. Наша страна во время Кубка конфедераций показала, что готова к проведению ЧМ-2018 в организационном плане. Теперь нужно дать результат и продемонстрировать соответствующую игру. Надо продолжать работу над целым рядом вопросов: психологией, тактическими инновациями, командными действиями, быстрыми контратаками, позиционной атакой, коллективным прессингом и смелостью действий (которая мне очень понравилась в последней игре с Испанией!).

Хорошо, что мы наконец-то стали встречаться с соперниками очень высокого уровня. Игры с Испанией и Аргентиной дали больше информации, чем все предыдущие контрольные матчи.

Но существует и такая проблема: не все игроки, которые выделяются у нас в премьер-лиге, способны проявить себя в поединках с сильными командами. Например, в матче против Аргентины я был удивлен слабыми возможностями некоторых футболистов и их перспективами в сборной. Правда, многое зависит от стиля игры. С аргентинцами мы практически только и делали, что оборонялись всей командой — и в результате тот же Смолов, ярко сыгравший с испанцами, фактически ничего не смог сделать, мяч до него просто не доходил. Смолова и Кокорина надо обслуживать, снабжать мячами — они форварды, зависимые от средней линии. Хотя нельзя сказать, что аргентинцы лезли из кожи вон ради победы (они и в своем отборочном цикле заняли предпоследнее место по количеству забитых мячей), — не случайно я заявил в интервью «СЭ», что Месси не хотел никого обидеть. Россия должна играть в более открытый, атакующий футбол. 80 тысяч зрителей пришли в «Лужники» не для того, чтобы посмотреть, как мы будем 90 минут обороняться против Аргентины. В контрольных матчах нужно рисковать, показывать свои возможности! И игра против Испании — тому подтверждение. А тактику оборонительных действий можно применять в исключительных случаях, когда решается конкретная задача, продиктованная стратегией турнирной борьбы.

— В начале ноября вы выступили на «Национальном рекламном форуме» в рамках спортивной панели, организованной «Спорт-Экспрессом». Во время сессии вопросов вы жестко высказались по поводу ситуации с популяризацией чемпионата мира-2018 и футбола в принципе. Поясните свою мысль.

— Спортивные СМИ стараются как могут, но в целом чемпионату мира уделяется мало внимания, да и саму игру недостаточно популяризируют. Необходимо продвигать футбол не только на специализированном канале, но и на главных федеральных каналах. Интересно, кстати, что сразу после выступления на форуме на эту тему я получил подтверждение. Мне как депутату много пишут из регионов. Так вот, пришло письмо от пенсионеров из города Ржева Тверской области. Они рассказывают, что на их старых телевизорах есть всего несколько каналов — а там транслируют очень мало футбола и вообще нет специализированных спортивных программ. И так ведь живет большая часть страны. Разве это нормально, особенно в год чемпионата мира по футболу?

Это во-первых. А во-вторых, надо вовлечь в систему профессионального, массового и детско-юношеского футбола все регионы Российской Федерации. На сегодняшний день в этом направлении делается недостаточно. Уже не раз говорил и снова повторю: ключевой вопрос — это финансирование российского спорта и структура доходов профессиональных клубов. Очевидно, что здесь необходимо четкое разделение. Региональные федерации и профильные министерства должны заниматься прежде всего развитием детско-юношеского и массового спорта, а также соответствующей спортивной инфраструктуры. Задача Министерства спорта и национальных федераций — осуществлять функции контроля и обеспечивать достойное финансирование региональным федерациям. Надо признать, что, к сожалению, сейчас это происходит совсем не так. Например, Российский футбольный союз в год выделяет каждой региональной федерации всего 500 тысяч рублей, а межрегиональным объединениям — 700 тысяч. Вдумайтесь — это на целый год! Что можно сделать на эти деньги? Какие турниры провести, какие детские школы обеспечить?

Что касается профессионального спорта, то его следует развивать прежде всего с помощью частных инвестиций и компаний, а также за счет государственно-частного партнерства, которое активно внедряется во всех сферах. Такая форма сотрудничества позволяет государству и частному бизнесу извлекать взаимную выгоду. Важно, чтобы инвестор получал преференции — налоговые льготы или возможность управления земельными участками и объектами спортивной инфраструктуры. Уверен, что без соответствующих законодательных инициатив добиться позитивных изменений в российском спорте невозможно. В ближайшее время этот вопрос будет решен — комиссия уже проработала вопрос и внесла законопроект на обсуждение в Государственную думу.

Для примера: в Великобритании только в период с 2001 по 2007 год было подписано и реализовано 500 контрактов государственно-частного партнерства на общую сумму 42 миллиарда евро. А в России на ближайшие три года в сфере спорта Министерство финансов заложило в бюджет 750 миллионов рублей в год на реализацию 14 проектов государственно-частного партнерства. В общей сложности это чуть меньше 3 миллиардов рублей. С одной стороны, мало, если сравнить с зарубежными примерами. С другой стороны, радует, что наметились позитивные шаги к существованию на законодательном уровне такой схемы финансирования спорта.

Смущает только позиция Министерства спорта по данному вопросу. На заседании комиссии я лично задавал вопрос, как и в каких объемах будет задействовано государственно-частное партнерство в профессиональном спорте? Ответ был: «Ну мы эту тему еще не изучали…» и так далее.

Кубок конфедераций продемонстрировал нашу доброжелательность, умение принимать гостей и блестяще проводить спортивные мероприятия огромного масштаба. Но ведь надо заботиться о развитии футбола не только ради чемпионата мира.

— Вы говорите про блестящую организацию — но вас разве не смутила ситуация с «Лужниками», где после матча тысячи людей не могли выйти со стадиона?

— Смутила, естественно. Сильно удивлен, что вдруг возникли организационные сложности. Но два часа держать народ на стадионе после игры, на холоде — недопустимо, и этому нет оправданий. Повезло еще, что обошлось без реальной давки и жертв, — хочется сказать хорошие слова в адрес Росгвардии, которая сработала своевременно и четко. А оргкомитету ЧМ-2018 необходимо задуматься — и не допускать повторения таких ситуаций.

ДОПИНГОВЫЕ СКАНДАЛЫ

— Ваше отношение к допинговому скандалу, который разгорелся с новой силой? Как вы думаете, пустят ли в итоге Россию на Олимпиаду?

— К сожалению, сейчас невозможно предсказать исход… А главных причин того, что происходит, — две. Это, во-первых, политика, а во-вторых, конкуренция.

Начнем с первого. Нагнетание связано не только с предстоящей зимней Олимпиадой в Корее, но и, конечно же, с выборами Президента России. Показательно, что инициаторами допинговых преследований стали те же самые страны, что и настаивали на санкциях против России, — наши политические оппоненты. Вспомните, сначала вводятся американские санкции против нашей страны, а два дня спустя следует пожизненная дисквалификация лыжников Белова и Легкова.

Чем ближе Олимпиада и выборы, тем сильнее в западных СМИ звучит яростная пропаганда. Нас уже готовят к тому, что мы якобы не попадем на Олимпийские игры. И, допустим, отказ ВАДА восстановить в правах Российское антидопинговое агентство есть не что иное, как поиски очередного надуманного повода для того, чтобы воспрепятствовать полноценному участию нашей страны на Олимпиаде в Корее.

Складывается впечатление, что, помимо российских спортсменов, никто в мире не принимает допинг. Только мы плохие, а все остальные — «чистые» и пушистые. Не надо искать в лице России врага! Система должна быть одинаковой для всех государств, национальных сборных и спортсменов, а не избирательной и предвзятой — направленной исключительно против России.

И ведь в нашей стране уже создана одна из самых совершенных национальных систем по борьбе с применением допинга — соответствующее поручение Владимир Владимирович Путин давал еще в прошлом году. В Государственной думе принят Закон об уголовной ответственности за склонение к применению допинга и запрещенных препаратов, который касается не только атлетов, но и врачей, тренеров, руководителей. Создана независимая комиссия под руководством Виталия Смирнова. Мы постоянно в тесном контакте с МОК и ВАДА. Сделано очень-очень много!

Глава МОК неоднократно заявлял, что поводом для дисквалификации и наказаний могут служить только реальные, объективные, «железные» факты и доказательства принятия допинга. Но что же мы видим? Даже если взять недавно отстраненных лыжников — у каждого свои привходящие обстоятельства, к каждому предъявлены разные претензии, однако наказание для всех одно и то же. Выглядит так, что просто дана команда — карать, «без суда и следствия». Нам говорят: «У них поцарапаны пробирки». Но послушайте, почему никто тогда не видел этих царапин в тот момент, когда пробы были сданы непосредственно во время Олимпиады? С тех пор прошло несколько лет — и вдруг царапины появились, откуда ни возьмись.

Теперь о том, что касается конкуренции. Россия всегда была среди лидеров на всех международных соревнованиях, в подавляющем большинстве видов спорта. На Олимпиадах за победу всегда конкурировали мы, США и Китай, зимой добавлялись Германия и иногда другие страны. И что тут говорить — нашим оппонентам и в спортивном плане выгодно «устранить сильного конкурента», особенно если учесть, насколько прочны наши позиции в зимних видах спорта, не случайно же мы победили на Играх в Сочи.

— Представим, что Россию пустят на Игры-2018, но под нейтральным флагом, без гимна, без участия в церемониях открытия и закрытия. Вы поддерживаете мнение, что в таком случае надо самим отказаться от участия в Олимпиаде?

— Двоякие чувства. С одной стороны, очень жаль спортсменов, которые могут пострадать без вины. Я уже рассказывал, что сам проходил через это — футбольная команда отобралась на Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 1984-м, но мы туда не поехали по известным причинам. Как знать, быть может, у меня бы появилась тогда еще одна олимпийская медаль. И вспоминаю моих друзей, легендарных борцов, у которых был шанс стать трехкратными олимпийскими чемпионами, но… Годы уходят, а век атлета короток.

С другой стороны, спортсмена нельзя воспринимать отдельно от страны, где он живет и которую любит. Выступая на крупных турнирах, человек не просто борется за личные награды, но и представляет свою страну, защищает честь своего народа, является патриотом своего государства. Получается, что атлетов лишают мощнейшей мотивации и самой сути их выступления. Нейтральным флагом нас пытаются унизить — как будто мы без рода и без племени. Хотя Россия — огромная мировая спортивная держава, подарившая миру много рекордов и звезд спорта. Нельзя допускать такого унижения.

В общем, надо приложить максимум усилий, чтобы нашу страну допустили до полноценного участия в Олимпиаде — с флагом, гимном и другими атрибутами, которые соответствуют хартии олимпийского движения. Очень надеюсь, что в начале декабря Международный олимпийский комитет примет верное, разумное решение!

— Ваше отношение к Григорию Родченкову и другим информаторам, которые сливали данные?

— Тех, кто предал свою Родину и свою нацию, нельзя считать людьми. Родченков изощряется сейчас как может, рассказывая и то, что было, и чего не было. Выслуживается перед новыми хозяевами, отрабатывает и ложится под них — а завтра, уверен, при случае и их тоже без зазрения совести сдаст. Хотя в свое время у нас ему предоставили огромные возможности для работы. И тем удивительнее, что доказательная база против России строится на показаниях одного-единственного — да еще и такого — человека. К тому же понятно, что Родченков действовал не из «гуманных побуждений», а за финансовое вознаграждение. Если он такой честный и принципиальный правдолюб, почему же он не поднимал вопрос, работая в России? И еще один момент, который вызывает недоумение. О Родченкове, его душевном состоянии и человеческих качествах все было известно давно, в том числе из его медицинской карты. Просто фантастика, как он попал в Московскую антидопинговую лабораторию. Неужели в России был один специалист на всю страну?..

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КОМАНДА ПУТИНА

— Вы вступили в Putin Team вместе с целым рядом знаменитых спортсменов — Александром Овечкиным, Ильей Ковальчуком, Евгением Малкиным, Сергеем Карякиным, сборной по художественной гимнастике Ирины Винер-Усмановой, Вячеславом Фетисовым. Зачем это всем вам?

— Я гражданин великой страны, которая дала мне возможность реализовать себя. Это моя гражданская и патриотическая позиция. И мне понравилась инициатива Овечкина о создании нового общественного движения — «Команды Путина». Для меня большая честь вступить в нее. Игроки этой команды смогут громко, на весь мир заявить о своей поддержке курса нашего Президента. Хотя что касается меня, то в этой команде состою давно — в 2012 году стал доверенным лицом Президента России. Наша страна по праву занимает ведущие позиции в мировой политике — и в первую очередь это, безусловно, происходит благодаря влиянию и авторитету нашего национального лидера.

— Вы, кстати, знакомы с Овечкиным?