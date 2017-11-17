Почему РФПЛ круче французской лиги
На чемпионате мира в России выступят около полусотни представителей нашей
На чемпионате мира в России выступят около полусотни представителей нашей
Окончательные заявки на чемпионат мира будут сверстаны только через полгода, но уже сейчас можно прикинуть примерные составы сборных. А значит, можно сравнить национальные чемпионаты по количеству представителей на мировом первенстве. Мы взяли всех футболистов, сыгравших в отборочном цикле (для России — в контрольных встречах) хотя бы по три матча, и рассортировали их по клубам. Выяснилось, что российская
ГЕРМЕТИЧНАЯ СБОРНАЯ
Как известно, чемпионат России не очень популярен среди легионеров. А среди наших футболистов — наоборот. Подавляющее большинство игроков российской национальной команды выступают дома. Исключения — русские немцы Нойштедтер и Рауш, которые вообще никогда в
Похожую картину мы увидим и следующим летом: экспансии игроков сборной на Запад в январе ждать не стоит, так что на чемпионате мира будет много народу из российских клубов. Только в 2017 году Станислав Черчесов использовал три десятка футболистов (без учета встречи с «Динамо»), и только двое из них играют за рубежом.
АРГЕНТИНСКИЙ ВОПРОС
В других сборных хотя бы три матча в отборочном турнире провели 13 представителей РФПЛ. «Самая русская» из национальных команд, как ни странно, не Аргентина, а Иран — Азмун («Рубин»), Эззатоллахи («Амкар») и Мохаммади («Ахмат») играют важные роли в сборной и наверняка отправятся на чемпионат мира. По два человека из РФПЛ — у Исландии, Хорватии и Швеции.
Но Аргентина — потенциально «самая русская», потому что в последнее время Хорхе Сампаоли вызывал сразу четверых футболистов из российской
ОБХОДИМ НЕЙМАРА
Сборная России обеспечила РФПЛ победу над французской лигой с «ПСЖ», «Монако» и «Марселем». Турнир давно сдал — есть один фаворит, а остальные пытаются ему сопротивляться. Поэтому и в сборных игроков из этого клубного турнира немного, даже в самой трехцветной национальной команде.
Такая картина складывается не первый год: на Евро-2016 у нашей
СЕРИЯ А — ВСЕ РАВНО ВПЕРЕДИ
«Скуадра адзурра» пролетела мимо чемпионата мира и нанесла значительный удар по своей лиге — большинство игроков национальной команды выступают в серии А. Но, несмотря на это, итальянский чемпионат все равно остается в лидерах — по таблице видно, что он
Серия А всегда находится в тройке, а три года назад в Бразилии даже обогнала бундеслигу, но Италии это не помогло — «Скуадра адзурра» не вышла из группы, а Германия завоевала золото.
СОТНЯ АНГЛИИ
Английскую
Все игроки сборной Англии, которые провели хотя бы три матча в этом отборочном турнире, представляют клубы своей лиги. Вторая из «английских» сборных — Бельгия, 11 игроков которой выступают на Британских островах.