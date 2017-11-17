Почему РФПЛ круче французской лиги

Окончательные заявки на чемпионат мира будут сверстаны только через полгода, но уже сейчас можно прикинуть примерные составы сборных. А значит, можно сравнить национальные чемпионаты по количеству представителей на мировом первенстве. Мы взяли всех футболистов, сыгравших в отборочном цикле (для России — в контрольных встречах) хотя бы по три матча, и рассортировали их по клубам. Выяснилось, что российская премьер-лига — на первых ролях.

ГЕРМЕТИЧНАЯ СБОРНАЯ

Как известно, чемпионат России не очень популярен среди легионеров. А среди наших футболистов — наоборот. Подавляющее большинство игроков российской национальной команды выступают дома. Исключения — русские немцы Нойштедтер и Рауш, которые вообще никогда в премьер-лиге не выступали. Неудивительно, что на ЧМ-2014 в нашей заявке находились сплошь представители РФПЛ, а на Евро-2016 выбивался из общего ряда только Нойштедтер.

Похожую картину мы увидим и следующим летом: экспансии игроков сборной на Запад в январе ждать не стоит, так что на чемпионате мира будет много народу из российских клубов. Только в 2017 году Станислав Черчесов использовал три десятка футболистов (без учета встречи с «Динамо»), и только двое из них играют за рубежом.

Константин РАУШ и Роман НОЙШТЕДТЕР | Источник: Спорт-Экспресс

АРГЕНТИНСКИЙ ВОПРОС

В других сборных хотя бы три матча в отборочном турнире провели 13 представителей РФПЛ. «Самая русская» из национальных команд, как ни странно, не Аргентина, а Иран — Азмун («Рубин»), Эззатоллахи («Амкар») и Мохаммади («Ахмат») играют важные роли в сборной и наверняка отправятся на чемпионат мира. По два человека из РФПЛ — у Исландии, Хорватии и Швеции.

Но Аргентина — потенциально «самая русская», потому что в последнее время Хорхе Сампаоли вызывал сразу четверых футболистов из российской премьер-лиги, а именно из «Зенита». Однако Маммана в отборочном турнире не сыграл ни секунды, Ригони и Паредес лишь по разу вышли на замену, и только Краневиттеру удалось провести три матча, причем полностью.

ОБХОДИМ НЕЙМАРА

Сборная России обеспечила РФПЛ победу над французской лигой с «ПСЖ», «Монако» и «Марселем». Турнир давно сдал — есть один фаворит, а остальные пытаются ему сопротивляться. Поэтому и в сборных игроков из этого клубного турнира немного, даже в самой трехцветной национальной команде.

Такая картина складывается не первый год: на Евро-2016 у нашей премьер-лиги футболистов было в полтора раза больше, чем у французской. Это объяснимо одним важным фактором — во Франции выступают африканцы из бывших колоний этой страны, а на европейских форумах государств с Черного континента нет. На чемпионат мира в России отобралась только одна франкоговорящая страна из Африки — Сенегал.

Выступающий за «ПСЖ» нападающий сборной Бразилии НЕЙМАР | Источник: Reuters

СЕРИЯ А — ВСЕ РАВНО ВПЕРЕДИ

«Скуадра адзурра» пролетела мимо чемпионата мира и нанесла значительный удар по своей лиге — большинство игроков национальной команды выступают в серии А. Но, несмотря на это, итальянский чемпионат все равно остается в лидерах — по таблице видно, что он чуть-чуть недотягивает до немецкого клубного турнира.

Серия А всегда находится в тройке, а три года назад в Бразилии даже обогнала бундеслигу, но Италии это не помогло — «Скуадра адзурра» не вышла из группы, а Германия завоевала золото.

СОТНЯ АНГЛИИ

Английскую премьер-лигу не зря часто сравнивают с НБА и НХЛ, ведь она напоминает футбольный Голливуд, куда стремятся попасть все. Это доказывают и цифры последних чемпионатов мира и Европы — Англия постоянно делегирует на форумы по сто человек. Премьер-лига уступила лидерство только на Евро-2008, куда не попала национальная команда. Тогда у бундеслиги было 55 футболистов, у АПЛ — 45.