Анатолий Бышовец назвал «группу смерти» для сборной России на ЧМ

Источник: Спорт-Экспресс

— Есть мнение — Аргентина и Испания рассматривали матчи как выставочные и не выкладывались на все сто. Согласны?

— Не разделяю такого мнения. Возможно, только после того, как Испания повела в счете 2:0, появилось ощущение, что игроки стали думать о клубах и вопрос результата остро не стоял. Но нам надо думать не о сопернике, а о своей команде.

— Почему матчи для России получились столь разными по игре?

— Потому что выбраны две разные модели. В первой встрече — оборонительная, когда в средней линии при такой жесткой схеме нет места творчеству. Схема ограничивала игроков, мы не увидели взаимодействия полузащиты и атаки, не было осмысленности и при отборе мяча, а главное — перехода к контратаке.

Черчесов отказался от автобуса, но выбранная схема, с тремя центральными защитниками, двумя опорными и тремя форвардами, не сработала. Перехватить мяч, отобрать его было невозможно, а когда удавалось, крайние защитники упирались при развитии атак в партнеров. В силу этого и количество моментов у Аргентины. Более 20 ударов по воротам!

Проведя первый тайм за линией мяча и уповая на контратаки, наша команда сохранила силы, а во втором тайме ввела в состав новых футболистов.

А против Испании Черчесов создал ромб из четырех полузащитников, двое из которых атакующего плана, плюс придали компактности Смольников и Жирков.

И матч в плане получения информации об уровне команды очень многое дал. Снята проблема с атакой, определяемся со средней линией, но не хватает надежности в обороне, нет фундамента. Мы не можем ждать от команды ситуации, когда она забьет столько, сколько захочет.

Необходимо искать внутренние резервы в защите — речь не только о том, кем усилить. Главное — как усилить. Помогать и подсказывать должны полузащитники. Говорю о первом голе Испании, да и мяч Агуэро из той же серии.

Фоторепортаж Новые «Лужники», сэйвы Акинфеева и гол Агуэро Сборная России в товарищеском матче уступила Аргентине — 0:1. Автором единственного гола на 86-й минуте стал Серхио Агуэро.

— Месси ходил пешком?

— Играл он, я бы сказал, на шаге. Но его решения ставили в тупик оборону. Он ведет игру, меняя ритм и направление атаки. КПД просто потрясающий! Футбол — это не беготня и не 10 тысяч дистанции.

Стрельцов и Кройф не сильно бегали. Голландец делал все выверено, включаясь в эпизоды. Главное не то, сколько ты пробежал, а то, где ты находишься во время развития атаки. Важно прийти в нужную точку. Игра Аргентины, ее содержание и осмысленность, зависела от Лео.

Я был очень удивлен словами Заболотного, который сказал, что Месси — не пример для него. Даже немного смущен тем, как форвард вот так понимает опыт игры с Лео. То, что делает Месси, обыгрывая на ограниченном пространстве одного-двух, видя острое продолжение — это нечто. Он определяет слабость обороны из глубины поля — уникальное качество. Приезд Месси в профессиональном плане для наших футболистов это огромное событие, которое они будут помнить долгие годы.

— Если есть проблемы в обороне, то почему Черчесов раз за разом ставит Васина?

— От безысходности. Он сохраняет последовательность в выбранной тактической схеме. Аргентина создала много моментов, Испания забила три мяча — очевидно, что оборона является проблемной линией.

И еще одна проблема — наша ментальность. Команда должна перерасти уровень чемпионата страны. Матчи с Аргентиной и Испанией это показали. Нам предложили посоревноваться не в скорости и борьбе, а в футбольном интеллекте. И у России есть группа игроков, которые могут соответствовать самым классным оппонентам — Кузяев, Головин, Зобнин.

Месси, конечно, идет по отдельной шкале. Но с тем же Дибалой Аргентина в матче с Нигерией выглядела не так непредсказуемо.

— Необходим ли сборной Денисов?

— Игорь сам подвел черту, сделав заявление. В целом же мы имеем ситуацию, когда к ЧМ-2018 завершится процесс смены поколений в сборной. Головин, Зобнин, Глушаков и Кузяев более универсальны, чем Денисов, уступая, может быть, лишь в разрушении и, конечно, опыте. Но все они могут развить атаку, завершить ее.

Фоторепортаж Дубль Смолова, травма Лунева и вратарь Глушаков Сборная России в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге, сыграла вничью с Испанией — 3:3.

— Смолов забил два гола Испании. Может ли он стать лидером сборной?

— Федор провел матч на хорошем эмоциональном фоне. Важно, что у него в этой встрече были партнеры, которые искали его в атаке, во встрече с Аргентиной мы такого не видели.

Многие говорят о будущем Федора, о том, насколько он интересен и востребован в зарубежных чемпионатах. Есть ли гарантия, что его позовет топ-клуб? Это возможно только в том случае, если Смолов качественно проведет чемпионат мира. В ином случае не понимаю, зачем идти в средний клуб, где нет задач и партнеров, которые могут раскрыть потенциал? Сейчас Федору надо думать о чемпионате мира. В «Краснодаре» благодатная атмосфера, он лидер, в этой команде он раскрылся.

— Кто виноват в стыке Родриго и Лунева?

— Не думаю, что Родриго фолил умышленно. Лунев сыграл очень смело. Криминала со стороны форварда я не вижу.

— Назовите ваши группы жизни и смерти при жеребьевке финального этапа ЧМ-2018?

«Группа смерти»: Испания, Коста-Рика и Нигерия.

Прошедший матч с Испанией можем оценить как ценный опыт, мы увидели, насколько тяжело давалась игра. А ведь в официальных встречах цена ошибки будет выше. Именно поэтому выберу Испанию.

У нас печальный опыт встречи с Коста-Рикой. Эта сборная и на прошлом ЧМ выглядела впечатляюще, была такой кровопийцей, которая всем портила нервы.

Нигерия очень ярко, смело смотрелась во встрече с Аргентиной в Краснодаре. Команда хорошо сбалансирована, высокий средний уровень. В моем понимании, Нигерия — это своего рода африканская Германия. Хорошее сочетание техники и умения навязать силовую борьбу.

«Группа жизни»: Уругвай, Сенегал, Панама.

Уругвай назвал больше по историческим причинам. Хочется, чтобы наши футболисты восстановили справедливость за ЧМ-1970, когда во встрече сборных СССР и Уругвая ошибся арбитр, и это привело к нашему поражению.

Сенегал не столь хорошо укомплектован, как, скажем, Нигерия. За редким исключением не вижу звезд, которые бы ярко проявляли себя. Плюс и опыта выступлений на таком уровне не так много.