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20:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Отборочный турнир ЧМ-2018 стал рекордным по количеству матчей

В квалификации чемпионата мира 2018 года было сыграно рекордное количество матчей для отборочных турниров мирового первенства, сообщает официальный сайт ФИФА.

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Всего команды с 12 марта 2015 года по 15 ноября 2017-го провели 871 матч. В этих встречах было забито 2457 голов. Самую крупную победу в турнире одержала сборная Катара, которая во втором раунде азиатской квалификации со счетом 15:0 разгромила команду Бутана.

Сборная Австралии повторила рекорд отборочных турниров чемпионата мира по количеству проведённых матчей. В квалификации ЧМ-2018 национальная команда провела 22 игры. Столько же матчей сыграли предыдущие рекордсмены, сборные Гондураса и Тринидада и Тобаго, в квалификации ЧМ-2002. При этом сборная Австралии для проведения своих 22 матчей преодолела в общей сложности около 250 000 км.

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