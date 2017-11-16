Отборочный турнир ЧМ-2018 стал рекордным по количеству матчей

Всего команды с 12 марта 2015 года по 15 ноября 2017-го провели 871 матч. В этих встречах было забито 2457 голов. Самую крупную победу в турнире одержала сборная Катара, которая во втором раунде азиатской квалификации со счетом 15:0 разгромила команду Бутана.

Сборная Австралии повторила рекорд отборочных турниров чемпионата мира по количеству проведённых матчей. В квалификации ЧМ-2018 национальная команда провела 22 игры. Столько же матчей сыграли предыдущие рекордсмены, сборные Гондураса и Тринидада и Тобаго, в квалификации ЧМ-2002. При этом сборная Австралии для проведения своих 22 матчей преодолела в общей сложности около 250 000 км.