Перу: помощь от чилийцев, переговоры с Фалькао и 700 тысяч болельщиков

Источник: Спорт-Экспресс

Перу — Новая Зеландия — 2:0 (1:0)

Голы: Фарфан, 28 (1:0). Рамос, 65 (2:0).

Судья: Тюрпен (Франция).

16 ноября. Лима. Стадион Estadio Nacional de Lima.

Первый матч — 0:0.

ВЫХОДНОЙ ОТ ФАРФАНА

Можно было бы написать, что в ночь со среды на четверг весь Перу сошел с ума из-за выхода сборной на ЧМ-2018, но это не совсем правда. Дело в том, что сумасшествие здесь началось гораздо раньше — как минимум с марта этого года, когда стало понятно, что команда Рикардо Гареки действительно может впервые за 36 лет попасть на мировое первенство.

Любопытный факт: перед весенним матчем с Уругваем ведущие повара Лимы наготовили всяких вкусностей и накормили ими… фанатов гостей прямо во время игры. Все ради того, чтобы те жевали, а не поддерживали свою команду. Хитрость помогла — перуанцы добыли важную победу 2:1.

Ближе к финишу отборочного турнира градус футбольной лихорадки нарастал — за матчами сборной следили даже во время похорон, а перед решающей стыковой игрой против Новой Зеландии перуанская федерация получила 700 тысяч заявок на билеты. Это на 50-тысячный стадион! Вопрос пришлось решать с помощью самой настоящей лотереи.

Тем, кто выиграл в ней, повезло вдвойне — потом они увидели своими глазами, как Фарфан и Кристиан Рамос забивают два безответных мяча в ворота «киви» и дарят всей стране лишний выходной. Правительство Перу заранее объявило, что в случае победы сборной в четверг никто работать не будет.

ЧИТАЙТЕ ПО ГУБАМ

В стыки перуанцы попали не без скандала. В последнем матче отборочного турнира в Южной Америке они играли с Колумбией и сравняли счет на 74-й минуте благодаря курьезному голу от Герреро. Форвард забыл, что исполняет свободный, а не штрафной и пробил прямо по воротам гостей, Оспина зачем-то среагировал на удар и мяч рикошетом от его рук влетел за линию.

Но самое интересное началось после этого гола. Нападающий колумбийцев Фалькао принялся уговаривать перуанцев сохранить ничью. Чилийцы к тому времени проигрывали 0:2 в Бразилии и такой результат выводил Перу в стыки, а Колумбии гарантировал прямое попадание на ЧМ. Латиноамериканский вариант «скандинавской ничьей» сработал — в концовке соперники вяло перекатывали мяч, явно дожидаясь финального свистка.

Несмотря на то, что переговоры Фалькао с перуанцами попали в телетрансляцию, никаких санкций к обеим сборным никто применять не стал.

САМОСТРЕЛ ОТ ЧИЛИ

Впрочем, чилийцы отчасти сами виноваты в случившемся. Они собственноручно дали перуанцам одно очко форы! Дело было так: в сентябре 2016 года оба конкурента встречались с боливийцами. Видаль и компания сыграли с аутсайдером вничью 0:0, а перуанцы привезли с высокогорья поражение 0:2. Потом чилийцы узнали, что защитник Боливии Нельсон Кабрера не имел права выступать за сборную — он родился в Парагвае, и даже сыграл один матч за «гуарани». Да, Кабрере уже оформили боливийский паспорт, но футбольного гражданства он еще не получил.

Протест чилийцев был удовлетворен — им засчитали победу и добавили два лишних очка, но перуанцы получили три балла, ведь Кабрера играл и против них тоже! На финише соперники набрали по 26 очков, но по дополнительным показателям команда Гареки обошла Чили.

ЛИСТЬЯ КОКИ

Накануне стыковых матчей против Новой Зеландии перуанцы лишились своего лучшего бомбардира Хосе Паоло Герреро. В пробе нападающего, взятой после матча с аргентинцами, обнаружили нечто, напоминающее кокаин, и отстранили его от футбола на 30 дней, пока будет идти разбирательство. Позже выяснилось, что это чуть более легкий наркотик — листья коки. Сам Герреро уверяет, что вещество попало к нему в организм с загрязненной водой или пищей, но сроки временной дисквалификации сокращать не стали.

Одного заслуженного ветерана, игравшего в бундеслиге, блестяще заменил другой опытный форвард с немецким прошлым. Рикардо Гарека сделал ставку на Джефферсона Фарфана и не прогадал. Нападающий «Локомотива» забил победный гол в ворота новозеландцев и отпраздновал успех с майкой Герреро в руках.