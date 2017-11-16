Силовики рассказали, кто не сможет попасть на ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Напомним, основная часть мигрантов в России — граждане стран, относящихся именно к этому региону. Организатором дискуссии выступили экспертный клуб «Урал-Евразия» и PR-агентство Newton.

Центральная Азия — регион в Азии, который не имеет выхода к океанам. Включает в себя 5 стран Средней Азии: Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан и округи азиатской Росии, Монголию, западную часть Китая, северную часть Индии и северный Пакистан, северо-восточный часть Ирана и Афганистан.

Несмотря на объемность заявленной темы, основное обсуждение свелось к мифам о мигрантах, мигрантофобии, реальных проблемах, связанных с увеличением потоков и путях их решения.

Специалисты попытались убедить журналистов обращать внимание не только на негативные информационные поводы, но и попытаться изменить общественное мнение по отношению к гостям из ближнего зарубежья. Спикером от силовиков выступил начальник отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области Сергей Кузнецов.

Он признал, что в связи с проведением в будущем году Чемпионата мира по футболу уже ведется активная работа по выявлению людей, склонных к экстремизму и противоправным действиям. В том числе — и в мигрантской среде.

«Работу усложняет то, что на территории Свердловской области сохраняется определенное количество нелегальных мигрантов и депортантов, тех, кто должен быть выдворен из страны, но остался на ее территории. “Воротами” для прибытия нелегалов становятся Казахстан, Челябинск и Курган», — добавил Кузнецов.