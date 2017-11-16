Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018

Несмотря на это, Россия, как страна-хозяйка, попала в первую корзину при жеребьевке. Если бы мундиаль проводился в другой стране, россияне попали бы в четвертую корзину.

Ближайшие к россиянам сборные в рейтинге — Саудовская Аравия (63-е место), Южная Корея (62-е место), Панама (49-е место) и Марокко (48-е место). Первое место занимают немцы.

Ранее 16 ноября сборная Перу стала последним участником чемпионата мира-2018. Перуанцы завоевали путевку на мундиаль, обыграв команду Новой Зеландии по сумме двух стыковых матчей.