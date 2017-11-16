Самые-самые в отборе на ЧМ-2018. Вся статистика
Квалификация на чемпионат мира официально завершилась. Время подводить итоги.
Квалификация на чемпионат мира официально завершилась. Время подводить итоги.
Лучшие бомбардиры
Роберт Левандовски, Ахмед Халил, Мохаммад
Их несколько. Но выделим в первую очередь Роберта Левандовского. Он настрелял за отбор 16 мячей в 10 играх. Больше, чем Суарес, Роналду, Месси, Кавани и другие
Ещё по 16 мячей у двух представителей азиатской конфедерации — нападающего ОАЭ Ахмеда Халила и форварда Саудовской Аравии Мохаммада
Лучший ассистент
Джошуа Киммих — 9 голевых передач
Самый прогрессирующий игрок немецкого футбола, преемник Лама и будущий капитан Бундестим. Киммих провёл от звонка до звонка все матчи группового этапа, чаще всего выступал на позиции правого центрального защитника и при этом
Самые забивающие команды
Бельгия и Германия — 4,3 гола за матч
Неудивительно, когда в нападении у тебя играют Лукаку и Мертенс, а подносят им снаряды Азар, Найнгголан и Де Брёйне. В 10 матчах группового этапа бельгийцы забили 43 гола, 4,3 за игру в среднем. Фантастический показатель. Такой же процент у Германии. Тут, собственно, тоже нечему удивляться.
Больше всех сыграл
Ибрахим Альма
Сирийский голкипер сыграл в 19 матчах двух групповых этапов отбора в Азии и ещё в двух матчах
Чаще всех бил по воротам
Криштиану Роналду — 66
Не удивительно, правда? Криштиану, как и в «Реале», не стеснялся лупить по воротам с любых позиций и узурпировал право «расстреливать» вратарей соперников. 66 ударов за групповой этап, 7,4 в среднем за игру — больше Роналду в играх отбора не бил никто.
Лучшая реализация
Роберт Левандовски — 48,5%
Почти половина мячей после ударов польского супербомбардира оказывалась в сетке ворот соперников. Чтобы набить 16 мячей в 10 играх, Левандовскому понадобилось всего 33 удара.
Самый пасующий игрок
Тони Кроос — 121 передача за игру
Да, владение мячом возведено в абсолют в сборной Испании, но у Германии есть Тони Кроос, который рулит в центре поля, наверное, лучше всех в мире на данный момент. Хавбек «Реала» сделал более 1200 передач за 10 игр — в среднем 121 за игру.
Самый короткий путь на ЧМ
Бразилия — 537 дней
После России, конечно. 537 дней понадобилось Бразилии, чтобы отобраться на чемпионат мира. Зажигательная связка Неймар — Жезус — Коутиньо разорвала всех в южноамериканском отборе, и пока остальные гранды мучились до последнего тура, бразильцы планировали поездку в Россию уже в марте.
Самый длинный путь на ЧМ
Перу — 770 дней
Инки стартовали в отборе в один день с Бразилией, но их скитания по морям отбора продлились на месяцы дольше. Слетав на другой конец света в Новую Зеландию, только в ночь на 16 ноября мск перуанцы оформили себе путёвку на чемпионат мира. Последнюю.
Страна с самым большим населением
Бразилия — 193 467 000 человек
У Бразилии ожидается больше всего поклонников на предстоящем чемпионате мира. В этой стране футболом больны все поголовно. Конечно, бразильцы не почувствуют такой поддержки, как на предыдущем ЧМ, но знать, что за тебя болеет почти 200 миллионов человек, — прекрасная мотивация.
Страна с самым маленьким населением на ЧМ
Исландия — 334 252 человек
Как? Как в такой маленькой стране может быть столько отважных футболистов, которые не признают никаких мировых авторитетов?
Самая крупная победа
Катар — Бутан — 15:0
Созерцать горы Тибета у бутанцев получается в разы лучше, чем играть в футбол. Пропустить 15 мячей в одном матче — это надо постараться. Катар не постеснялся и жестоко измочалил футбольного карлика. Забивали все кому не лень, потому зрителям под конец матча наверняка надоело праздновать забитые мячи. Это даже
Больше всех пропустил
Бутан — 52 гола
Всё те же бедолаги. Забить бутанцы смогли только беспечным мальдивцам. А вот пропускали от всех и помногу. 0:15, 0:12, 0:7. В сумме у любителей накопилось 52 пропущенных мяча в 8 играх. Вы не поверите, но во всех играх в воротах у сборной Бутана и правда стоял голкипер.
Больше всех забили
Саудовская Аравия и Япония — по 44 гола
Формально — Саудовская Аравия и Япония (за последних, кстати, круто выступил Хонда, на его счету 7 мячей в отборе). Но дело в том, что в Азии отборочный турнир состоит из нескольких этапов. После предварительного турнира для команд с низким рейтингом идёт два групповых этапа — во второй попадают 12 лучших сборных первого. Таким образом, Япония и Саудовская Аравия провели в общей сложности 18 игр. А вот представители Европы Германия и Бельгия настреляли по 43 гола всего в 10 матчах.
Меньше всех забили
Лихтенштейн — 1 гол
Вот так вот, даже миниатюрные футбольные страны забили как минимум один мяч в отборе. Потуги сборной Лихтенштейна в атаке привели к голу всего один раз — оплошала оборона израильтян. К слову, на групповом этапе по одному мячу оформили сборные Мали и Камбоджи, но обе сумели позабивать на предварительных стадиях.
Меньше всех пропустили
Англия и Испания — по 3 гола
Удивительно, правда? Не Италия с вечными Буффоном, Кьеллини и Бонуччи, не сплочённая Германия, а вечно критикуемая Англия с нестабильными Кэйхиллом, Джонсом и Смоллингом, и Испания с небезгрешными у своих ворот Пике и Рамосом. Что ж, доказывать мощь своих защитных порядков обоим придётся уже в России — в игре с сильными соперниками. Пока же это скорее похоже на стечение обстоятельств. Кстати, Япония и Южная Корея на первом групповом этапе в Азии не пропустили вообще. Зато на втором узнали, что такое постоянно играть с командами сильнее Камбоджи и Лаоса.