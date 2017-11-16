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10:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Самые-самые в отборе на ЧМ-2018. Вся статистика

Квалификация на чемпионат мира официально завершилась. Время подводить итоги.

Источник: Reuters

Лучшие бомбардиры

Роберт Левандовски, Ахмед Халил, Мохаммад Аль-Сахлави — по 16 голов

Их несколько. Но выделим в первую очередь Роберта Левандовского. Он настрелял за отбор 16 мячей в 10 играх. Больше, чем Суарес, Роналду, Месси, Кавани и другие топ-форварды. И это имея в партнёрах не звёзд европейского футбола, а немолодого вингера «Вольфсбурга» Блащиковского и представителя английского пердива Гросицкого. Браво, Роберт!

Ещё по 16 мячей у двух представителей азиатской конфедерации — нападающего ОАЭ Ахмеда Халила и форварда Саудовской Аравии Мохаммада Аль-Сахлави. Однако оба сыграли намного больше матчей (17 и 14 соответственно), да и соперники у них были на порядок слабее. Потому Левандовски вне конкуренции.

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Лучший ассистент

Джошуа Киммих — 9 голевых передач

Самый прогрессирующий игрок немецкого футбола, преемник Лама и будущий капитан Бундестим. Киммих провёл от звонка до звонка все матчи группового этапа, чаще всего выступал на позиции правого центрального защитника и при этом каким-то чудом умудрился забить в 10 играх два гола и оформить 9 ассистов. Невероятная продуктивность парня, в игру которого невозможно не влюбиться.

Самые забивающие команды

Бельгия и Германия — 4,3 гола за матч

Неудивительно, когда в нападении у тебя играют Лукаку и Мертенс, а подносят им снаряды Азар, Найнгголан и Де Брёйне. В 10 матчах группового этапа бельгийцы забили 43 гола, 4,3 за игру в среднем. Фантастический показатель. Такой же процент у Германии. Тут, собственно, тоже нечему удивляться.

Больше всех сыграл

Ибрахим Альма

Сирийский голкипер сыграл в 19 матчах двух групповых этапов отбора в Азии и ещё в двух матчах плей-офф с Австралией. Пробиться на ЧМ сирийцам не удалось, зато Альма стал самым часто играющим футболистов отборы, проведя на поле в общей сложности 1740 минут.

Чаще всех бил по воротам

Криштиану Роналду — 66

Не удивительно, правда? Криштиану, как и в «Реале», не стеснялся лупить по воротам с любых позиций и узурпировал право «расстреливать» вратарей соперников. 66 ударов за групповой этап, 7,4 в среднем за игру — больше Роналду в играх отбора не бил никто.

Лучшая реализация

Роберт Левандовски — 48,5%

Почти половина мячей после ударов польского супербомбардира оказывалась в сетке ворот соперников. Чтобы набить 16 мячей в 10 играх, Левандовскому понадобилось всего 33 удара.

Самый пасующий игрок

Тони Кроос — 121 передача за игру

Да, владение мячом возведено в абсолют в сборной Испании, но у Германии есть Тони Кроос, который рулит в центре поля, наверное, лучше всех в мире на данный момент. Хавбек «Реала» сделал более 1200 передач за 10 игр — в среднем 121 за игру.

Самый короткий путь на ЧМ

Бразилия — 537 дней

После России, конечно. 537 дней понадобилось Бразилии, чтобы отобраться на чемпионат мира. Зажигательная связка Неймар — Жезус — Коутиньо разорвала всех в южноамериканском отборе, и пока остальные гранды мучились до последнего тура, бразильцы планировали поездку в Россию уже в марте.

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Самый длинный путь на ЧМ

Перу — 770 дней

Инки стартовали в отборе в один день с Бразилией, но их скитания по морям отбора продлились на месяцы дольше. Слетав на другой конец света в Новую Зеландию, только в ночь на 16 ноября мск перуанцы оформили себе путёвку на чемпионат мира. Последнюю.

Страна с самым большим населением

Бразилия — 193 467 000 человек

У Бразилии ожидается больше всего поклонников на предстоящем чемпионате мира. В этой стране футболом больны все поголовно. Конечно, бразильцы не почувствуют такой поддержки, как на предыдущем ЧМ, но знать, что за тебя болеет почти 200 миллионов человек, — прекрасная мотивация.

Страна с самым маленьким населением на ЧМ

Исландия — 334 252 человек

Как? Как в такой маленькой стране может быть столько отважных футболистов, которые не признают никаких мировых авторитетов? Вратарь-режиссёр, защитник-пилот, тренер-дантист. Эти парни не могут позволить себе только щёлкать по носу соперникам на футбольном поле. Народу в стране не так много, нужно и другими важными профессиями заниматься.

Самая крупная победа

Катар — Бутан — 15:0

Созерцать горы Тибета у бутанцев получается в разы лучше, чем играть в футбол. Пропустить 15 мячей в одном матче — это надо постараться. Катар не постеснялся и жестоко измочалил футбольного карлика. Забивали все кому не лень, потому зрителям под конец матча наверняка надоело праздновать забитые мячи. Это даже как-то жестоко.

Больше всех пропустил

Бутан — 52 гола

Всё те же бедолаги. Забить бутанцы смогли только беспечным мальдивцам. А вот пропускали от всех и помногу. 0:15, 0:12, 0:7. В сумме у любителей накопилось 52 пропущенных мяча в 8 играх. Вы не поверите, но во всех играх в воротах у сборной Бутана и правда стоял голкипер.

Больше всех забили

Саудовская Аравия и Япония — по 44 гола

Формально — Саудовская Аравия и Япония (за последних, кстати, круто выступил Хонда, на его счету 7 мячей в отборе). Но дело в том, что в Азии отборочный турнир состоит из нескольких этапов. После предварительного турнира для команд с низким рейтингом идёт два групповых этапа — во второй попадают 12 лучших сборных первого. Таким образом, Япония и Саудовская Аравия провели в общей сложности 18 игр. А вот представители Европы Германия и Бельгия настреляли по 43 гола всего в 10 матчах.

Меньше всех забили

Лихтенштейн — 1 гол

Вот так вот, даже миниатюрные футбольные страны забили как минимум один мяч в отборе. Потуги сборной Лихтенштейна в атаке привели к голу всего один раз — оплошала оборона израильтян. К слову, на групповом этапе по одному мячу оформили сборные Мали и Камбоджи, но обе сумели позабивать на предварительных стадиях.

Меньше всех пропустили

Англия и Испания — по 3 гола

Удивительно, правда? Не Италия с вечными Буффоном, Кьеллини и Бонуччи, не сплочённая Германия, а вечно критикуемая Англия с нестабильными Кэйхиллом, Джонсом и Смоллингом, и Испания с небезгрешными у своих ворот Пике и Рамосом. Что ж, доказывать мощь своих защитных порядков обоим придётся уже в России — в игре с сильными соперниками. Пока же это скорее похоже на стечение обстоятельств. Кстати, Япония и Южная Корея на первом групповом этапе в Азии не пропустили вообще. Зато на втором узнали, что такое постоянно играть с командами сильнее Камбоджи и Лаоса.

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