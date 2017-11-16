Россия, встречай! Определились все участники ЧМ 2018 года

Источник: AFP 2017

Чемпионат мира по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля. На турнире, помимо команды хозяев, выступят сборные Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Португалии, Франции, Уругвая, Аргентины, Колумбии, Панамы, Сенегала, Марокко, Туниса, Швейцарии, Хорватии, Швеции, Дании, Австралии и Перу.

На чемпионате мира в России сыграют все победители прошлых чемпионатов мира, кроме сборной Италии. Это команды Бразилии, Германии, Аргентины, Уругвая, Франции, Англии и Испании.

Бразилия отобралась первой, Аргентина была на волоске от провала

Лионель Месси в товарищеском матче со сборной России. | Источник: РИА "Новости"

В отборочном турнире среди команд из Южной Америки разыгрывались четыре путевки на чемпионат мира и еще одно место в стыковых играх. В первый игровой день пятикратные чемпионы мира бразильцы уступили сборной Чили со счетом 0:2, но это поражение осталось для них единственным во всем отборе. Они первыми после российских футболистов обеспечили себе участие на чемпионате мира. В 18 матчах бразильцы под руководством Тите забили 41 гол и набрали 41 очко, опередив ближайшего соперника на 10 очков. По шесть мячей провели Неймар и Паулиньо, семь — Габриэль Жезус.

Вторыми стали уругвайцы, которых вел вперед Эдинсон Кавани (10 голов), а за оставшиеся путевки велась напряженная борьба до последнего тура. Аргентинцы проигрывали в решающем матче со счетом 0:1 эквадорцам, но хет-трик лидера команды Лионеля Месси принес ей победу и третье место в группе.

«Я боялся, что мы останемся без чемпионата мира. И когда Эквадор забил гол, я хотел провалиться сквозь землю, в моей голове пронеслось множество мыслей. Мы сконцентрировались на том, чтобы выйти на чемпионат мира, Аргентина — одна из лучших команд мира, люди не должны страдать. Сейчас можно начать создавать сильную команду, которая поедет на чемпионат мира», — заявил Месси после матча.

Сборная Колумбии завоевала путевку с четвертого места, а перуанцы получили право сыграть в стыках. За бортом чемпионата мира остались финалисты Кубка конфедераций-2017 команда Чили, которая однозначно планировала вернуться в Россию в 2018-м. Чилийцы неудачно провели вторую часть отбора и стали только шестыми. После этого о своем уходе из сборной объявил полузащитник Артуро Видаль, с которым команда дважды побеждала на Кубке Америки.

Пятую путевку от Южной Америки завоевали перуанцы, которые в стыковых играх были сильнее команды Новой Зеландии (0:0 и 2:0). Они не играли на чемпионатах мира с 1982 года.

Голы Сердара Азмуна и трудности австралийцев

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун. | Источник: РИА "Новости"

Отбор в азиатской группе состоял из четырех раундов, и два первых этапа все сильнейшие команды континента прошли без видимых проблем. В третьем раунде 12 команд были поделены на две подгруппы, победителями которых стали иранцы и сборная Японии. Они и отобрались на чемпионат мира вслед за бразильцами. У сборной Ирана 11 мячей в двух отборочных раундах забил форвард «Рубина» Сердар Азмун.

Также прямые путевки на ЧМ-2018 получили сборные Южной Кореи и Саудовской Аравии, а австралийцам пришлось преодолеть еще несколько барьеров для того, чтобы попасть в Россию. Сначала они вырвали победу у сирийцев (1:1, 2:1 в дополнительное время), а затем обыграли в стыковых матчах команду Гондураса (0:0, 3:1). Для футболистов Ангелоса Постекоглу это будет четвертый чемпионат мира подряд, и пока их лучшим результатом является выход в 1/8 финала в 2006 году.

«Это довольно трудно описать, это просто нереально. Мы знали, что квалификационный турнир получится трудным, но выход на мундиаль сделал его особенным. Мы трудились два с половиной года, чтобы добиться этой цели, но мы справились. Нам очень приятно, что мы снова едем на чемпионат мира», — сказал полузащитник австралийцев Майкл Единак, оформивший дубль в решающей игре.

Впервые с 2006 года пробилась на чемпионат мира команда Саудовской Аравии, но выведший ее на турнир голландец Берт ван Марвейк принял решение уйти из сборной. Позднее он объяснил, что прервал переговоры с федерацией после того, как были уволены некоторые члены его тренерского штаба. Его заменит аргентинец Эдгардо Бауса, который ранее работал с командой ОАЭ.

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Минус США, плюс Панама

Победа сборной Мексики в зоне КОНКАКАФ и ее выход на чемпионат мира не стал сюрпризом, так как мексиканцы не пропускали этот турнир с 1990 года и являлись фаворитами отбора. Но вместе с ними ожидали увидеть и команду США, но американцы не смогли попасть даже в четверку лучших сборных своей зоны. Вместо них в Россию полетят команды Коста-Рики и Панамы, причем для панамских футболистов этот чемпионат мира будет первым в истории. Следующий день после исторического матча президент Панамы Хуан Карлос Варела объявил в стране выходным для работников частного и государственного сектора.

Американцы для выхода в финальную стадию мундиаля должны были побеждать в заключительном матче отбора футболистов из Тринидада и Тобаго, но потерпели поражение (1:2) и впервые с 1986 года не попали на главный турнир четырехлетия.

«Конечно, мы разочарованы. Все было в наших руках сегодня. Никаких оправданий тому, что нам не удалось забить второй гол и добиться хотя бы ничьей, быть не может. Мы не должны пропускать чемпионат мира, я беру на себя ответственность», — сказал главный тренер команды США Брюс Арена, впоследствии подавший в отставку.

Arrivederchi, Италия!

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон. | Источник: AFP

Европейский отбор, как всегда, преподнес несколько сюрпризов. Первыми путевки в финальную часть турнира завоевали бельгийцы, к которым вскоре присоединились другие фавориты — команды Германии, Англии, Испании, Франции, Португалии. Но нескольких привычных участников чемпионатов мира в России все же не увидят.

Бронзовый призер ЧМ-2014 сборная Голландии заняла третье место в своей группе, пропустив вперед шведов, которые в стыковых матчах обыграли команду Италии (1:0, 0:0). Итальянцы четырежды выигрывали чемпионат мира и не пропускали ни одного турнира с 1958 года. Также не смогли завоевать путевки сборные Украины, Турции и Уэльса, а сенсация Евро-2016 сборная Исландии, напротив, впервые в истории сыграет в финальной стадии турнира.

«Жалко, что не будет Украины. Хотелось бы, чтобы они приехали по многим причинам, прежде всего по спортивным. Это сильная сборная, футболисты которой играют в ведущих европейских чемпионатах. Во-вторых, это товарищеские и дружеские отношения, несмотря на всю эту напряженность между государствами», — считает почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Помимо шведов, через стыковые матчи на чемпионат мира попали команды Швейцарии, Хорватии и Дании. Лучшими бомбардирами отборочного этапа в Европе стали португалец Криштиану Роналду (15) и Роберт Левандовский из сборной Польши (16), который установил рекорд по количеству голов в одном отборочном турнире под эгидой УЕФА.

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Непредсказуемая Африка

Свои неожиданности были и в африканском отборе. Участник семи чемпионатов мира и действующий обладатель Кубка африканских наций сборная Камеруна попала в группу к командам Нигерии, Замбии и Алжира, и в ней смогла выиграть только один матч. Первое место в итоге заняли нигерийцы. Вместе с ними на чемпионат мира попали сборные Туниса, Марокко, Сенегала и Египта, а вот команды Ганы, Кот-д’Ивуара и Южной Африки в Россию не поедут.

Отметим, что в сентябре 2017 года Международная федерация футбола объявила о переигровке отборочного матча между командами Сенегала и ЮАР, так как в первой игре на результат встречи (2:1 в пользу ЮАР) повлияла работа арбитра Джозефа Одартея Лэмпти, который затем был пожизненно дисквалифицирован. Именно после повторной игры Сенегал, который победил со счетом 2:0, обеспечил себе путевку на ЧМ-2018.