Определились составы корзин при жеребьевке группового этапа ЧМ-2018

Команды распределены по корзинам в соответствии с рейтингом Международной федерации футбола (ФИФА), который был опубликован 16 октября. При этом сборная России попала в первую корзину, так как является представителем страны-организатора турнира. Также в первой корзине оказались команды Германии (1-е место в рейтинге ФИФА), Бразилии (2), Португалии (3), Аргентины (4), Бельгии (5), Польши (6) и Франции (7).
Во вторую корзину вошли команды Испании (8), Перу (10), Швейцарии (11), Англии (12), Колумбии (13), Мексики (16), Уругвая (17) и Хорватии (18).
В третью корзину попали сборные Дании (19), Исландии (21), Коста-Рики (22), Швеции (25), Туниса (28), Египта (30), Сенегала (32) и Ирана (34). Четвертую корзину составили команды Сербии (38), Нигерии (41), Австралии (43), Японии (44), Марокко (48), Панамы (49), Южной Кореи (62) и Саудовской Аравии (63). Сборная России в рейтинге ФИФА занимает 65-е место — на данный момент самое низкое из всех команд, которые выступят в финальной части чемпионата мира.
Восемь групп по четыре команды получат обозначения от A до H; команды из каждой корзины будут распределены по разным группам. В одной группе не может быть более двух сборных от Европы и более одной — от Азии, Африки, Южной Америки, Северной и Центральной Америки. Сборная России автоматически была помещена в группу А.
Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира состоится 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Сборная России сыграет в мате открытия турнира, который примет московский стадион «Лужники».