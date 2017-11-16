Определились все участники чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего в ходе отборочного этапа турнира было сыграно 869 матчей, в которых приняло участие 209 команд. В общей сложности национальные сборные в квалификационном этапе забили 2456 голов. Впервые в финальной части турнира выступят две национальные команды — Панамы и Исландии, сборная Египта сыграет в финальной части чемпионата мира впервые с 1990 года. Не смогла квалифицироваться на турнир национальная команда Италии, ставшая единственной сборной- чемпионкой мира, которая не сыграет на турнире в 2018 году.