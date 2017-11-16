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08:15 (мск), источник: ТАСС

Определились все участники чемпионата мира по футболу 2018 года

ТАСС, 16 ноября. Стали известны все национальные сборные, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Об этом стало известно после завершения межконтинентального стыкового матча за выход в финальную часть турнира между сборными Перу и Новой Зеландии.

Источник: РИА "Новости"

Первая встреча двух команд завершилась вничью — 0:0, в ответном матче первенствовали перуанцы со счетом 2:0.

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Сборная Перу стала последней (32-й) командой, квалифицировавшейся в финальную часть чемпионата мира. На турнире также сыграют сборные России, Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Швейцарии, Швеции, Хорватии, Дании (Европа); Бразилии, Уругвая, Колумбии, Аргентины (Южная Америка); Мексики, Коста-Рики, Панамы (Северная и Центральная Америка); Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Австралии (Азия); Нигерии, Египта, Марокко, Туниса, Сенегала (Африка).

Всего в ходе отборочного этапа турнира было сыграно 869 матчей, в которых приняло участие 209 команд. В общей сложности национальные сборные в квалификационном этапе забили 2456 голов. Впервые в финальной части турнира выступят две национальные команды — Панамы и Исландии, сборная Египта сыграет в финальной части чемпионата мира впервые с 1990 года. Не смогла квалифицироваться на турнир национальная команда Италии, ставшая единственной сборной- чемпионкой мира, которая не сыграет на турнире в 2018 году.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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