Определились все участники чемпионата мира по футболу 2018 года

Первая встреча двух команд завершилась вничью — 0:0, в ответном матче первенствовали перуанцы со счетом 2:0.
Сборная Перу стала последней (32-й) командой, квалифицировавшейся в финальную часть чемпионата мира. На турнире также сыграют сборные России, Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Швейцарии, Швеции, Хорватии, Дании (Европа); Бразилии, Уругвая, Колумбии, Аргентины (Южная Америка); Мексики, Коста-Рики, Панамы (Северная и Центральная Америка); Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Австралии (Азия); Нигерии, Египта, Марокко, Туниса, Сенегала (Африка).
Всего в ходе отборочного этапа турнира было сыграно 869 матчей, в которых приняло участие 209 команд. В общей сложности национальные сборные в квалификационном этапе забили 2456 голов. Впервые в финальной части турнира выступят две национальные команды — Панамы и Исландии, сборная Египта сыграет в финальной части чемпионата мира впервые с 1990 года. Не смогла квалифицироваться на турнир национальная команда Италии, ставшая единственной сборной- чемпионкой мира, которая не сыграет на турнире в 2018 году.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.