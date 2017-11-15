Летающие кенгуру: Австралия — в России

Источник: AFP 2017

ВЕТЕРАН КЭЙХИЛЛ

В Австралии никогда не было футбольных звезд с мировым именем. «Соккер» там далеко не на передовой, да и матчи местной А-лиги посещают в среднем 10−12 тысяч зрителей. А на кого смотреть? Лучшие футболисты страны все равно рано улетают в Европу и там зарабатывают себе имя.

Один из них — безусловно, Тим Кэйхилл. Неугомонный форвард восемь лет провел в «Эвертоне», забил за него почти 70 мячей и навсегда утвердился в статусе одного из сильнейших австралийских игроков. Хотя на самом деле Кэйхилл — наполовину ирландец, наполовину самоанец, и за экзотическую страну из Океании Тим и выступал на молодежном уровне.

Тим Кэйхилл в четвертый раз сыграет на чемпионате мира.

Для сборной Австралии Кэйхилл сделал очень много. Он стал автором дебютного мяча команды на чемпионатах мира в 2006-м, первым из австралийцев забил на Кубке Азии год спустя, отличился за Австралию 50 раз (рекорд страны), сыграл за нее больше ста матчей (вот-вот побьет рекорд Шварцера) и следующим летом окажется на четвертом чемпионате мира. Об этом сам Кэйхилл напомнил болельщикам в своем Инстаграме после победы над Гондурасом.

В декабре Кэйхиллу исполнится 38, и в России у него будет четкая миссия: забить хоть однажды. Если получится, австралиец обойдет мексиканца Куатемока Бланко и шведа Гуннара Грена в списке старейших бомбардиров мировых первенств. Впереди останется только Роже Милла — ему было 42, когда в 1994-м забивал за Камерун. Но и вторым в данном случае быть почетно.

ШЕСТЬ РАЗ ВОКРУГ ЭКВАТОРА

Австралия уже десять лет отбирается на чемпионат мира через азиатскую зону, поэтому «кенгуру» с огромным отрывом лидируют по числу намотанных километров. В отборочном турнире австралийцы провели 22 матча за 29 месяцев. За это время их самолет преодолел больше 250 тысяч километров, что равно длине шести экваторов Земли. И здесь еще не учитываются перелеты играющих в Европе футболистов в Австралию и обратно.

До Сиднея из Москвы — 14 500 километров. В Австралии об этом уже знают: сборная как раз провела в столице России заключительную игру группового этапа Кубка конфедераций, а затем вернулась домой. Австралийцы достойно выступали этим летом, дважды сыграли вничью с Камеруном и Чили, потрепали нервы молодым немцам в стартовой встрече. Тогда Кэйхилл сказал, что через год хочет вернуться в Россию. Его желание исполнится.

В составе австралийской команды на чемпионат мира прилетит русскоязычный украинец — Никита Рукавица. Его семья уехала в Австралию из Николаева, когда ему было 14 лет. Рукавица выступал за австралийские команды, а также за «Твенте», «Руселаре», «Герту», «Майнц», «Бейтар» и «Маккаби» Хф. Нападающий участвовал в Олимпийских играх-2008 и мировом первенстве-2010.

Но будет ли у Австралии тот же тренер, что и сейчас? Анге Постекоглу руководил сборной на Кубке конфедераций, на победном Кубке Азии-2015, в отборочном турнире чемпионата мира. Однако пару недель назад стало известно, что Постекоглу покинет национальную команду независимо от результатов стыковых игр. Причина: разногласия с федерацией футбола Австралии.

После успеха в матчах с Гондурасом журналисты снова подняли тему ухода тренера из сборной. В целом, в Австралии им довольны: сборная и результата добивается, и играет симпатично. Постекоглу ушел от прямого ответа. «Решение не заставит себя долго ждать, — отметил он. — В ближайшие дни я встречусь с руководством, и вы все узнаете».

АВСТРАЛИЙЦЕВ ОБВИНИЛИ В ШПИОНАЖЕ

За два дня до игры во время тренировки сборной Гондураса над стадионом в Сиднее был замечен дрон. Гости посчитали, что их соперники таким образом пытаются выяснить нюансы подготовки гондурасской команды, и пожаловались на них в соцсетях. А на предматчевой конференции главный тренер Хорхе Луис Пинто продолжил эту тему, подчеркнув, что не верит в объяснения администрации стадиона, заявившей, что этот аппарат запустили отец с сыном, игравшие в близлежащем парке. «Не нужно убеждать в своей невиновности. Это шпионаж в футболе, — сказал Пинто. — Как видеоарбитры пришли в наш вид спорта, так и дроны теперь используются в разведывательных целях. Нечестно». Тренер также сообщил, что перед первой игрой в Гондурасе австралийцы «обыскали каждую ванную комнату, каждый уголок на стадионе, где они тренировались», сообщает АР.