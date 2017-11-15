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18:05 (мск), источник: ТАСС

Свидетель: Бывший вице-президент ФИФА проголосовал за проведение ЧМ в Катаре за $1 млн

ТАСС, 15 ноября. Бывший президент Ассоциации футбола Аргентины и вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Хулио Грондона получил взятку в размере 1 млн долларов в обмен на голос в пользу Катара на выборах страны — хозяйки чемпионата мира 2022 года.

Об этом сообщает портал Inside the Games со ссылкой на бывшего президента компании Torneos y Competencias Алехандро Бурсако, который проходит свидетелем по делу о коррупции со стороны южноамериканских футбольных чиновников.

В Бруклине прошел второй день судебного разбирательства в отношении футбольных чиновников, которые подозреваются в коррупции и взяточничестве. Бурсако дал показания, заявив, что передал Грондоне, умершему в 2014 году, миллион долларов, чтобы тот проголосовал за Катар на выборах страны — организаторы ЧМ-2022. Также он заявил, что парагваец Николас Леос (президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) с 1986 по 2013 год — прим. ТАСС) и бывший президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) и член ФИФА Рикардо Тейшейра получали аналогичные взятки в обмен на голос в пользу Катара.

Бурсако добавил, что все это является только частью коррупционной схемы в Южной Америке, которая, вероятно, существовала более десяти лет. Свидетель сообщил, что он способствовал даче взяток трем бывшим чиновникам: экс- президенту КОНМЕБОЛ и бывшему президенту Парагвайской футбольной ассоциации Хуану Анхелю Напоуту, экс-главе CBF Хосе Марии Марину и бывшему президенту Федерации футбола Перу Мануэлю Бурге.

Право на проведение чемпионата мира Катар получил 2 декабря 2010 года. Мировое первенство пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.

Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые получили взятки на сумму около $150 млн. Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря 2015 года, когда под стражу был взят экс-президент КОНКАКАФ Джеффри Уэбб, бывший вице-президент ФИФА Альфред Хавит, а также Хуан Анхель Напоут. Всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека.

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