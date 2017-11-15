Свидетель: Бывший вице-президент ФИФА проголосовал за проведение ЧМ в Катаре за $1 млн
ТАСС, 15 ноября. Бывший президент Ассоциации футбола Аргентины и
ТАСС, 15 ноября. Бывший президент Ассоциации футбола Аргентины и
Об этом сообщает портал Inside the Games со ссылкой на бывшего президента компании Torneos y Competencias Алехандро Бурсако, который проходит свидетелем по делу о коррупции со стороны южноамериканских футбольных чиновников.
В Бруклине прошел второй день судебного разбирательства в отношении футбольных чиновников, которые подозреваются в коррупции и взяточничестве. Бурсако дал показания, заявив, что передал Грондоне, умершему в 2014 году, миллион долларов, чтобы тот проголосовал за Катар на выборах страны — организаторы ЧМ-2022. Также он заявил, что парагваец Николас Леос (президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) с 1986 по 2013 год — прим. ТАСС) и бывший президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) и член ФИФА Рикардо Тейшейра получали аналогичные взятки в обмен на голос в пользу Катара.
Бурсако добавил, что все это является только частью коррупционной схемы в Южной Америке, которая, вероятно, существовала более десяти лет. Свидетель сообщил, что он способствовал даче взяток трем бывшим чиновникам: экс- президенту КОНМЕБОЛ и бывшему президенту Парагвайской футбольной ассоциации Хуану Анхелю Напоуту,
Право на проведение чемпионата мира Катар получил 2 декабря 2010 года. Мировое первенство пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря.
Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча,
Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые получили взятки на сумму около $150 млн. Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря 2015 года, когда под стражу был взят