NZF просит отпустить болельщиков с работы на время матча Перу — Новая Зеландия

Первый матч плей-офф за место на чемпионате мира между сборными Новой Зеландии и Перу состоялся 11 ноября в Веллингтоне и закончился со счетом 0:0. Ответный стыковой матч пройдет 15 ноября в Лиме.

Специальный бланк доступен для скачивания в официальном микроблоге NZF в Twitter. «Прошу освободить меня от работы в связи с приступом футбольной лихорадки», — говорится в первом абзаце заявления.

Ранее власти Перу объявили, что 16 ноября станет национальным выходным днем в стране, если национальная сборная завоюет путевку в финальную часть чемпионата мира-2018 в России.