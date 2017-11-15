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17:46 (мск), источник: Р-Спорт

NZF просит отпустить болельщиков с работы на время матча Перу — Новая Зеландия

Футбольная ассоциация Новой Зеландии (NZF) подготовила для болельщиков национальной сборной специальный бланк заявления, чтобы они могли отпроситься с работы на время ответного стыкового матча против команды Перу за право сыграть на чемпионате мира-2018 в России.

Первый матч плей-офф за место на чемпионате мира между сборными Новой Зеландии и Перу состоялся 11 ноября в Веллингтоне и закончился со счетом 0:0. Ответный стыковой матч пройдет 15 ноября в Лиме.

Специальный бланк доступен для скачивания в официальном микроблоге NZF в Twitter. «Прошу освободить меня от работы в связи с приступом футбольной лихорадки», — говорится в первом абзаце заявления.

Ранее власти Перу объявили, что 16 ноября станет национальным выходным днем в стране, если национальная сборная завоюет путевку в финальную часть чемпионата мира-2018 в России.

После игры перуанцев и новозеландцев станут известны все 32 участника финальной части ЧМ-2018. Жеребьевка группового раунда турнира состоится 1 декабря в Москве.

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