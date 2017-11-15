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17:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Он вытащил Данию на ЧМ в России

Тренировки в «Барселоне», «новый Бергкамп» и другие факты о Кристиане Эриксене.

Источник: Reuters

«В 16 лет он обладал пониманием игры, которое я не ожидал увидеть в мальчике его возраста. То, что у него отличная техника и он одинаково играет обеими ногами, — это здорово, но я говорю о чём-то большем. Его понимание игры — что-то особенное». Скаут «Оденсе» Уффе Педерсен считал своей важной задачей помочь Кристиану Эриксену выбрать правильный клуб.

За три года, которые Эриксен провёл в академии «Оденсе», у скаута была возможность оценить его талант. К 16 годам парень сменил несколько возрастных категорий и уже играл с 18-летними. Также он был частью юношеской сборной. Кристиан получал приглашения от ведущих клубов Европы и успел потренироваться с «Барселоной». От перспектив захватывало дух — а ведь речь о футболисте, который ещё ни разу не сыграл даже в высшей лиге Дании. Легко потерять голову.

«Аякс» — большой клуб. Но не слишком большой

Но с помощью своей семьи Кристиан спокойно обдумал своё будущее и принял взрослое решение. «Начинать карьеру в “Челси” или “Барселоне”? Я был очень впечатлён этими командами. Возможно, даже слишком». Поэтому он выбрал «Аякс».

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«Аякс — большой клуб. Но не слишком большой. Думаю, это самое подходящее место, чтобы начать карьеру», — приводит слов 16-летнего Эриксена датская газета Fyens Stiftstidende («Фюнские ведомости»). Действительно, точное определение. Данни Блинд, который тогда занимал в «Аяксе» пост технического директора, лично приехал из Амстердама, чтобы поговорить с его родителями. Обсуждали всё: школу, распорядок дня, тренировки, можно ли маме жить с ним в Голландии — хотя бы первое время. Следующие полтора года Кристиан провёл в «молодёжке» «Аякса».

Он не спешил. Да и тренер Франк де Бур считал, что скорости в первой команде слишком высокие для молодого полузащитника, и даже к тренировкам с основной начал привлекать далеко на сразу. После дебюта в матче с «Бредой» Эриксен охладил пыл журналистов: «Я тренируюсь с первой командой только полтора месяца. Какая сборная? Я хотел бы попасть в молодёжную сборную и сыграть на молодёжном чемпионате Европы».

И он сыграл на нём, правда, как и остальная команда, неудачно. Там всех рвала Испания: Мата, Эррера, Де Хеа, Тьяго Алькантара… Зато к этому моменту он уже стал основным в «Аяксе» и выиграл с командой первый чемпионский титул из трёх. И выучил испанский язык.

За три года в «Аяксе» он стал незаменимым, что неплохо отражается статистика. 21 гол и пас в сезоне-2010/11, 29 в следующем сезоне, 32 в последнем. В том числе четыре голевые передачи в Лиге чемпионов, в группе с «Боруссией», «Реалом» и «Ман Сити». Кажется очевидным, кто в этой компании был лишним? Нет, «Аякс» потеснил «Сити» Роберто Манчини с третьего места. Но по итогам сезона уже не смог удержать Эриксена.

Скромной звезде — скромный топ-клуб

Дэниел Леви ухитрился купить Эриксена за 13 млн евро. Сейчас это звучит просто смешно, но и в 2013 году трансфер казался удачей. Как ему это удалось? Просто у игрока через года заканчивался контракт с «Аяксом». Возможность приобрести талантливого футболиста по относительно невысокой цене сыграла роль в выборе клуба.

«Тоттенхэм» тогда сделал серьёзную ошибку, потратив деньги с продажи Гарета Бэйла на семерых игроков сразу. Андре Виллаш-Боаш новичков не оценил. И, в общем, оказался прав: Эрик Ламела не заиграл, Роберто Сольдадо здорово начал, но потом перестал забивать, Этьен Капу и Влад Кирикеш тоже не прижились. Единственной настоящей удачей того лета стал самый случайный новичок — Эриксен. Но и ему вначале было трудно.

Виллаш-Боаш, который не получил тех игроков, которых хотел, не ставил его в состав. Шли месяцы, но ничего не менялось. И только после ужасного поражения 0:5 от «Ливерпуля», когда Леви уволил португальца, клуб ожил. Ожил и Эриксен. Неудивительно: назначенный тренером Тим Шервуд называл его «новым Бергкампом». Кстати, во время популярного флешмоба Ice Bucket Challenge Кристиан вызвал именно Денниса Бергкампа.

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«Когда он смещается в центр, я знаю, что мяч будет в сетке. Эриксен никогда не спешит, он всегда сохраняет хладнокровие. Ему 22 года, но он соображает, как 35-летний игрок». Шервуд также рассказал, что рекомендовал клубу купить Кристиана, когда тому было 17 лет. В общем, вторая половина сезона сложилась для него неплохо.

Но ещё больше Эриксен и «Тоттенхэм» начали подходить друг другу после назначения Маурисио Почеттино. Умная игра от соперника, новая трансферная политика — всё это соответствует парню с тихим характером. Вот что датчанин говорит о покупках «Тоттенхэма» летом 2013-го, когда в числе новичков был он сам: «Не думаю, что нужно много тратить на трансферы, чтобы выигрывать трофеи. Покупать много дорогих новичков — это очень по-английски. Иногда это работает. Но когда пришёл я, в клубе появились сразу 7 новых игроков. Вы же помните, чем это кончилось. В последние годы мы не покупали много игроков, но играем всё лучше».

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С мнением Эриксена можно не соглашаться, но главное — оно совпадает с политикой клуба и мнением тренера. При Почеттино он действительно играет всё лучше. В трёх сезонах у него соответственно 12, 21 и 25 голов и передач в АПЛ и еврокубках. Все эти три года он был игроком основы — выходил на поле всегда, когда был здоров. А травмировался Эриксен редко. Только раз, в начале сезона-2015/16, пропустил подряд месяц из-за травмы колена.

Год назад он продлил контракт до 2020 года. Зарплата выросла до 70 тыс. фунтов в неделю. По сравнению с окладами в Манчестере и других лондонских клубов это вообще ничего. Даже по меркам «Тоттенхэма» не слишком много. Не только Кейн, но и Вертонген, Сиссоко, Дембеле получают больше. Но, наверное, случай с Эриксеном как раз такой, когда можно поверить агенту, говорящему «деньги — не главное». Агент Кристиана именно так и говорит. И напоминает: «Если бы для моего клиента на первом месте были деньги, он бы не выбрал “Аякс” в своё время», и он бы не выбрал «Тоттенхэм» следующим клубом.

Своевременный расцвет

Кристиан не забыл испанский язык, а если этого намёка недостаточно, вот ещё один. «Мало кто может отказать «Барселоне», — говорит Эриксен. Но пока он продолжает играть за «Тоттенхэм», и с каждым годом делает это всё лучше.

И он лично принёс Дании путёвку на ЧМ. Забил 11 голов в 12 матчах отбора. И вынес симпатичную Ирландию в ответном матче. Эта игра неплохо характеризует Эриксена в целом: гол с линии штрафной с правой ноги, гол с линии штрафной с левой ноги, гол примерно с линии штрафной после подбора. Умный игрок без слабых мест — так его описывал скаут «Оденсе» ещё в 2010-м. После финального свистка Кристиан вспомнит другого человека, которому многим обязан — Денниса Бергкампа. «Он проводил тренировки в моём первом сезоне в «Аяксе». Они многому меня научили». Всех остальных эти тренировки тоже должны были кое-чему научить — даже если мы их не видели. Просто вспомним правило, которое сформулировал Тим Шервуд: если Эриксен смещается в центр, мяч будет в сетке.

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