Американцы проведут турнир для не поехавших в Россию сборных

Источник: AP 2017

Соревнования пройдет на территории США перед мировым первенством. В федерации допустили, что в случае срыва переговоров организуют для сборной страны серию товарищеских матчей. По информации портала, американцы намерены пригласить для участия в турнире команды Италии, Нидерландов, Ганы и Чили.

Сборная США оказалась за бортом чемпионата мира в последнем туре североамериканского отборочного турнира. В решающем матче американцы уступили Тринидаду и Тобаго, а результаты других встреч в группе отбросили их с третьего места, дававшего право на участие в мундиале, на пятое.

Ранее 15 ноября определился 31 участник чемпионата мира-2018: Россия, Австралия, Бельгия, Германия, Англия, Испания, Польша, Исландия, Сербия, Франция, Португалия, Дания, Швейцария, Швеция, Хорватия, Бразилия, Уругвай, Колумбия, Аргентина, Мексика, Коста-Рика, Панама, Иран, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Нигерия, Египет, Марокко, Тунис и Сенегал. Последнюю путевку на мунидаль 16 ноября разыграют команды Новой Зеландии и Перу.