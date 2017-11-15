Сборная Австралии обыграла Гондурас и вышла на чемпионат мира — 2018

Счёт был открыт после перерыва. На 53-й минуте Майл Единак послал мяч в сетку ворот ударом со штрафного, а на 72-й минуте он же реализовал пенальти, назначенный Нестором Питаной — 2:0. За пять минут до конца встречи арбитр вновь указал на «точку» и всё тот же Единак довёл счёт до крупного — 3:0. В компенсированное время Альберт Элис один мяч отыграл, но уйти от поражения Гондурас не смог.