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13:11 (мск), источник: Советский спорт

Все ладно в Датском королевстве. Эриксен вывел свою сборную на ЧМ

Главное отличие ЧМ в России от Евро-2016 в том, что в нем будет больше футбола и меньше регби. Вслед за Северной Ирландией вылетела и Ирландия. Еще раньше выбыли из борьбы Шотландия и Уэльс. Хотя три из этих четырех сборных год назад во Франции выходили в плей-офф.

Источник: Советский спорт

После матча в Копенгагене датчане наверняка с тревогой представляли себе, что их ждет в Дублине. Столько моментов было в домашней игре, столько шансов. Но реализация подвела.

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Начало ответной встречи показало, в чем причина этих переживаний. Ирландия забила уже на 6-ой минуте, продавив оборону соперника. У кого-то, может быть, и затряслись коленки в тот момент, но только не у Аге Харейде. В его распоряжении был неопровержимый аргумент. Зовут его Кристиан Эриксен. Человек, который по сумме своих способностей талантливее всей сборной Ирландии. Разумеется, не всегда бывает решающим фактор наличия звезды в составе одной из команд. Потому что она не всегда сверкает. Но вчера датская звезда ослепила публику своими невероятными по силе и точности ударами.

Безусловно, не только в нем дело. Как минимум в трех важных компонентах вся датская сборная превзошла ирландскую. В эффективности, компактности и в умении проявить характер. Проще говоря, побили ирландцев их же оружием.

Если существовала бы награда, вручаемая самой прогрессирующей сборной отбора, датчане были бы главными претендентами на победу. Цикл они начали слабо, уступив в 2 стартовых матчах из 3. Но после домашнего поражения от черногорцев команда преобразилась. 5 побед (одна разгромная над лидером группы сборной Польши 4:0), 2 ничьих — и билет в стыки в кармане. Важным моментом, по мнению Аге Хариеде, была также ничья в товарищеском матче с Германией (1:1). Именно тогда, чуть не обыграв чемпионов мира, его футболисты поверили в свои силы.

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Только уверенная в себе команда способна нанести в ответном выездном стыковом матче 18 ударов, 10 из которых в створ, и забить 5 голов. Подать 7 угловых, владеть мячом 57% времени и превзойти Ирландию в единоборствах.

Дания пробилась на ЧМ в пятый раз. В 2010-м году, в ЮАР, она из группы не вышла. А свой лучший результат показала в 1998-ом, добравшись до четвертьфинала. Кстати, тогда, во Франции, датчане в единственный раз в своей истории попали в одну группу с хозяевами турнира. Поэтому если жребий отправит их в одну группу с Россией, то для них это будет хороший знак.

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