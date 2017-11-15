Все ладно в Датском королевстве. Эриксен вывел свою сборную на ЧМ

Источник: Советский спорт

После матча в Копенгагене датчане наверняка с тревогой представляли себе, что их ждет в Дублине. Столько моментов было в домашней игре, столько шансов. Но реализация подвела.

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Начало ответной встречи показало, в чем причина этих переживаний. Ирландия забила уже на 6-ой минуте, продавив оборону соперника. У кого-то, может быть, и затряслись коленки в тот момент, но только не у Аге Харейде. В его распоряжении был неопровержимый аргумент. Зовут его Кристиан Эриксен. Человек, который по сумме своих способностей талантливее всей сборной Ирландии. Разумеется, не всегда бывает решающим фактор наличия звезды в составе одной из команд. Потому что она не всегда сверкает. Но вчера датская звезда ослепила публику своими невероятными по силе и точности ударами.

Безусловно, не только в нем дело. Как минимум в трех важных компонентах вся датская сборная превзошла ирландскую. В эффективности, компактности и в умении проявить характер. Проще говоря, побили ирландцев их же оружием.

Если существовала бы награда, вручаемая самой прогрессирующей сборной отбора, датчане были бы главными претендентами на победу. Цикл они начали слабо, уступив в 2 стартовых матчах из 3. Но после домашнего поражения от черногорцев команда преобразилась. 5 побед (одна разгромная над лидером группы сборной Польши 4:0), 2 ничьих — и билет в стыки в кармане. Важным моментом, по мнению Аге Хариеде, была также ничья в товарищеском матче с Германией (1:1). Именно тогда, чуть не обыграв чемпионов мира, его футболисты поверили в свои силы.

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Только уверенная в себе команда способна нанести в ответном выездном стыковом матче 18 ударов, 10 из которых в створ, и забить 5 голов. Подать 7 угловых, владеть мячом 57% времени и превзойти Ирландию в единоборствах.