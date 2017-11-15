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15:47 (мск), источник: Чемпионат.com

IKEA: Вентура простит нас, что лишился своей скамьи. Мы дадим ему новую

Компания по продаже мебели IKEA пошутила над главным тренером сборной Италии Джампьеро Вентурой.

Итальянцы по сумме двух стыковых матчей проиграли Швеции и не попали на чемпионат мира 2018 года. Компания, которая была основана в Швеции, оставила сообщение в «Твиттере», прикрепив фотографию скамьи для сада.

«Джанпьеро простит нас за то, что лишился своей скамьи. Мы дадим ему новую», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидается, что 15 ноября Вентура будет отправлен в отставку.

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