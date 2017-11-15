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IKEA: Вентура простит нас, что лишился своей скамьи. Мы дадим ему новую
Компания по продаже мебели IKEA пошутила над главным тренером сборной Италии Джампьеро Вентурой.
Компания по продаже мебели IKEA пошутила над главным тренером сборной Италии Джампьеро Вентурой.
Итальянцы по сумме двух стыковых матчей проиграли Швеции и не попали на чемпионат мира 2018 года. Компания, которая была основана в Швеции, оставила сообщение в «Твиттере», прикрепив фотографию скамьи для сада.
«Джанпьеро простит нас за то, что лишился своей скамьи. Мы дадим ему новую», — говорится в сообщении.
Ожидается, что 15 ноября Вентура будет отправлен в отставку.