Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Виталий Шаповалов
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Выжившая в авиакатастрофе девочка в находится в тяжелом состоянии
Украинские политики хотят уничтожить самолет "Руслан"
На Украине переименовали Великую Отечественную войну
Текущие события
Футбол. Сборные
14.11
Португалия1
США1
Футбол. Сборные
14.11
Англия0
Бразилия0
Футбол. Сборные
14.11
Бельгия1
Япония0
Футбол. Сборные
14.11
Германия2
Франция2
Футбол. Сборные
14.11
Австрия2
Уругвай1
Футбол. Сборные
14.11
Уэльс1
Панама1
Футбол. Сборные
14.11
Алжир3
ЦАР0
Футбол. Сборные
14.11
Венгрия1
Коста-Рика0
Все события
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
Смолов порадовал Санкт-Петербург
Российская молодежка проиграла канадцам в пятом матче Суперсерии
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
50-летняя Николь Кидман блистала на премии в Нью-Йорке (фото)
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
16Карасев после дерби увидел победу баскетболистов ЦСКА
19«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
11:24 (мск), источник: ТАСС

Кубок ЧМ-2018 по футболу прибудет в Сочи 21 ноября

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Первая часть тура кубка чемпионата мира по футболу 2018 года завершится в Сочи. На курорте символ футбольного праздника пробудет с 21 по 26 ноября, увидеть его смогут все желающие, сообщила в среду пресс-служба администрации Сочи.

Источник: РИА "Новости"

«Церемония приветствия официального кубка состоится 21 ноября в парке экстремальных развлечений “Скайпарк Сочи” при участии первых лиц региона, послов чемпионата мира по футболу 2018 года, а также представителей ФИФА и компании Coca-Cola в России. Кроме того, возможность сделать памятную фотографию с официальным кубком одними из первых в городе получат несколько сотен учеников спортивных образовательных учреждений края, приглашенных на торжественное мероприятие», — рассказали в мэрии Сочи.

Читайте также
Ростуризм: Туристическая инфраструктура РФ готова к приему гостей во время ЧМ-2018

25 и 26 ноября кубок будет выставлен в шатре на главной городской площади Флага, где также будет организована развлекательная программа. Специальное мероприятие для юных спортсменов партнеры ФИФА проведут на сочинском стадионе «Фишт».

«Совместно со Специальной Олимпиадой России и при поддержке правительства Краснодарского края компания Coca-Cola организует грандиозный футбольный юнифайд-матч, на который будет привезен официальный кубок. Цель юнифайд- матча — объединить в одной команде футболистов-любителей и атлетов с особыми нуждами, чтобы привлечь дополнительное внимание к проблеме социальной изоляции людей с особыми потребностями», — отметили организаторы тура.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Матч открытия и финальная игра пройдут в Москве на стадионе «Лужники».

 Врачи поставили диагноз вратарю сборной России
Глушаков рассказал, почему встал в ворота вместо Лунева
Смолов порадовал Санкт-Петербург
Российская молодежка проиграла канадцам в пятом матче Суперсерии
Краснодар встретил Аргентину и Нигерию шикарной организацией
СМИ: «Барселона» достигла соглашения с форвардом «Атлетико»
Стали известны все участники ЧМ-2018 по футболу от Европы
Американский журналист: В США есть фанаты Аршавина
Колобков: Россия выполнила все критерии WADA
Новости
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Самая красивая девочка из России стала моделью в США (фото) Москвичка, названная самой красивой девочкой в мире, стала моделью в Америке
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь