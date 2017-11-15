Кубок ЧМ-2018 по футболу прибудет в Сочи 21 ноября

Источник: РИА "Новости"

«Церемония приветствия официального кубка состоится 21 ноября в парке экстремальных развлечений “Скайпарк Сочи” при участии первых лиц региона, послов чемпионата мира по футболу 2018 года, а также представителей ФИФА и компании Coca-Cola в России. Кроме того, возможность сделать памятную фотографию с официальным кубком одними из первых в городе получат несколько сотен учеников спортивных образовательных учреждений края, приглашенных на торжественное мероприятие», — рассказали в мэрии Сочи.

25 и 26 ноября кубок будет выставлен в шатре на главной городской площади Флага, где также будет организована развлекательная программа. Специальное мероприятие для юных спортсменов партнеры ФИФА проведут на сочинском стадионе «Фишт».

«Совместно со Специальной Олимпиадой России и при поддержке правительства Краснодарского края компания Coca-Cola организует грандиозный футбольный юнифайд-матч, на который будет привезен официальный кубок. Цель юнифайд- матча — объединить в одной команде футболистов-любителей и атлетов с особыми нуждами, чтобы привлечь дополнительное внимание к проблеме социальной изоляции людей с особыми потребностями», — отметили организаторы тура.