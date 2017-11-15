Правительство Перу объявит в стране выходной в случае выхода футбольной сборной на ЧМ-2018

В ночь на четверг по московскому времени пройдет ответный стыковой матч за право принять участие в чемпионате мира 2018 года между сборными Перу и Новой Зеландии. Игра пройдет в Лиме, начало — 05:15 мск. Первая встреча прошла в Веллингтоне и завершилась вничью со счетом 0:0.
«В случае достижения нашей мечты — квалификации сборной в финальную часть чемпионата мира 2018 года, 16 ноября будет национальным выходным днем», — сказано в заявлении министерства.
Ранее 11 октября сборная Панамы впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира. В связи с этим событием президент Панамы Хуан Карлос Варела объявил 12 октября выходным днем в стране.
Сборная Перу заняла пятое место по итогам турнира в южноамериканской зоне, состоявшего из 18 туров, опередив чемпионов континента чилийцев. Перуанцы не выступали на чемпионатах мира с 1982 года, при этом на турнирах в 1970 и 1978 годах вошли в восьмерку лучших команд.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове- на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге. Жеребьевка финальной стадии турнира пройдет в Москве 1 декабря.