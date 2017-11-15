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11:00 (мск), источник: ТАСС

Правительство Перу объявит в стране выходной в случае выхода футбольной сборной на ЧМ-2018

ТАСС, 15 ноября. Национальный выходной день будет объявлен в Перу 16 ноября, если сборная страны выйдет на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Перу.

Источник: Reuters

В ночь на четверг по московскому времени пройдет ответный стыковой матч за право принять участие в чемпионате мира 2018 года между сборными Перу и Новой Зеландии. Игра пройдет в Лиме, начало — 05:15 мск. Первая встреча прошла в Веллингтоне и завершилась вничью со счетом 0:0.

«В случае достижения нашей мечты — квалификации сборной в финальную часть чемпионата мира 2018 года, 16 ноября будет национальным выходным днем», — сказано в заявлении министерства.

Ранее 11 октября сборная Панамы впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира. В связи с этим событием президент Панамы Хуан Карлос Варела объявил 12 октября выходным днем в стране.

Сборная Перу заняла пятое место по итогам турнира в южноамериканской зоне, состоявшего из 18 туров, опередив чемпионов континента чилийцев. Перуанцы не выступали на чемпионатах мира с 1982 года, при этом на турнирах в 1970 и 1978 годах вошли в восьмерку лучших команд.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове- на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге. Жеребьевка финальной стадии турнира пройдет в Москве 1 декабря.

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