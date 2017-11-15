Стали известны все участники чемпионата мира-2018 по футболу от Европы

Источник: AP 2017

Последнюю путевку завоевала сборная Дании, которая разгромила команду Ирландии в ответном стыковом матче со счетом 5:1 (первая игра 0:0). В составе победителей хет-трик оформил Кристиан Эриксен (32-я, 63-я и 73-я минуты), еще по мячу забили Андреас Кристенсен (29-я) и Никлас Бендтнер (90-я с пенальти). У ирландцев отличился Шейн Даффи (шестая).

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Ранее через стыковые матчи на мундиаль отобрались команды Швеции, Хорватии и Швейцарии. В турнире впервые за 60 лет не примет участия сборная Италии.

Таким образом, Европу на чемпионате мира представят сборные России, Франции, Португалии, Германии, Сербии, Польши, Англии, Испании, Бельгии, Исландии, Швеции, Швейцарии, Хорватии и Дании.