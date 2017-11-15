Сборная Дании вышла в финальную часть чемпионата мира 2018 года

Источник: AFP 2017

В ответном стыковом матче датчане разгромили ирландцев со счетом 5:1. В составе сборной Ирландии отличился Шейн Даффи (6-я минута). За команду Дании хет-трик оформил Кристиан Эриксен (32, 63, 74), также отличился Никлас Бендтнер (90, с пенальти), защитник ирландцев Сайрус Кристи на 29-й минуте забил в свои ворота.

Первый матч в Копенгагене завершился со счетом 0:0. Эриксен установил рекорд датской команды по количеству голов в отборочных турнирах к чемпионатам мира (11). Сборная Дании стала последней командой от зоны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), квалифицировавшейся на чемпионат мира.

Датчане примут участие в чемпионате мира в пятый раз в истории (1986, 1998, 2002, 2010). Сборная Дании стала 30-й командой, пробившейся в финальную часть чемпионата мира. На турнире также сыграют сборные России, Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции,