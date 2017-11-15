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01:05 (мск), источник: ТАСС

Сборная Дании вышла в финальную часть чемпионата мира 2018 года

ТАСС, 15 ноября. Национальная команда Дании по футболу квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Источник: AFP 2017

В ответном стыковом матче датчане разгромили ирландцев со счетом 5:1. В составе сборной Ирландии отличился Шейн Даффи (6-я минута). За команду Дании хет-трик оформил Кристиан Эриксен (32, 63, 74), также отличился Никлас Бендтнер (90, с пенальти), защитник ирландцев Сайрус Кристи на 29-й минуте забил в свои ворота.

Первый матч в Копенгагене завершился со счетом 0:0. Эриксен установил рекорд датской команды по количеству голов в отборочных турнирах к чемпионатам мира (11). Сборная Дании стала последней командой от зоны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), квалифицировавшейся на чемпионат мира.

Датчане примут участие в чемпионате мира в пятый раз в истории (1986, 1998, 2002, 2010). Сборная Дании стала 30-й командой, пробившейся в финальную часть чемпионата мира. На турнире также сыграют сборные России, Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции,

Португалии, Швейцарии, Швеции, Хорватии (Европа); Бразилии, Уругвая, Колумбии, Аргентины (Южная Америка); Мексики, Коста-Рики, Панамы (Северная и Центральная Америка); Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии (Азия); Нигерии, Египта, Марокко, Туниса, Сенегала (Африка).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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