Сборная Дании вышла в финальную часть чемпионата мира 2018 года
ТАСС, 15 ноября. Национальная команда Дании по футболу квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.
ТАСС, 15 ноября. Национальная команда Дании по футболу квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.
В ответном стыковом матче датчане разгромили ирландцев со счетом 5:1. В составе сборной Ирландии отличился Шейн Даффи (6-я минута). За команду Дании
Первый матч в Копенгагене завершился со счетом 0:0. Эриксен установил рекорд датской команды по количеству голов в отборочных турнирах к чемпионатам мира (11). Сборная Дании стала последней командой от зоны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), квалифицировавшейся на чемпионат мира.
Датчане примут участие в чемпионате мира в пятый раз в истории (1986, 1998, 2002, 2010). Сборная Дании стала 30-й командой, пробившейся в финальную часть чемпионата мира. На турнире также сыграют сборные России, Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции,
Португалии, Швейцарии, Швеции, Хорватии (Европа); Бразилии, Уругвая, Колумбии, Аргентины (Южная Америка); Мексики,
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и