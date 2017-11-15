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01:01 (мск), источник: ТАСС

Сборная Сенегала победила команду ЮАР в матче отбора ЧМ-2018

ТАСС, 15 ноября. Сборная Сенегала обыграла команду ЮАР со счетом 2:1 в матче группы D квалификации чемпионата мира по футболу 2018 года.

Источник: AFP 2017

В составе сборной Сенегала отличились Опа Нгетте (55-я минута), Серинь Кара (90). За команду ЮАР гол забил Перси Тау (65). В другом матче группы сборная Буркина-Фасо разгромила команду Кабо-Верде со счетом 4:0.

Сенегальцы, досрочно вышедшие в финальную часть чемпионата мира, заняли первое место в группе с 14 очками. Следом идут сборные Буркина-Фасо (9), Кабо-Верде (6), ЮАР (4).

В африканской зоне были разыграны пять путевок на мировое первенство. В финальную часть ЧМ-2018 квалифицировались сборные Египта, Марокко, Нигерии, Сенегала и Туниса.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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