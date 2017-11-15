Сборная Сенегала победила команду ЮАР в матче отбора ЧМ-2018
ТАСС, 15 ноября. Сборная Сенегала обыграла команду ЮАР со счетом 2:1 в матче группы D квалификации чемпионата мира по футболу 2018 года.
ТАСС, 15 ноября. Сборная Сенегала обыграла команду ЮАР со счетом 2:1 в матче группы D квалификации чемпионата мира по футболу 2018 года.
В составе сборной Сенегала отличились Опа Нгетте (55-я минута), Серинь Кара (90). За команду ЮАР гол забил Перси Тау (65). В другом матче группы сборная
Сенегальцы, досрочно вышедшие в финальную часть чемпионата мира, заняли первое место в группе с 14 очками. Следом идут сборные
В африканской зоне были разыграны пять путевок на мировое первенство. В финальную часть ЧМ-2018 квалифицировались сборные Египта, Марокко, Нигерии, Сенегала и Туниса.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и