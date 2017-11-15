Сборная Сенегала победила команду ЮАР в матче отбора ЧМ-2018

Источник: AFP 2017

В составе сборной Сенегала отличились Опа Нгетте (55-я минута), Серинь Кара (90). За команду ЮАР гол забил Перси Тау (65). В другом матче группы сборная Буркина-Фасо разгромила команду Кабо-Верде со счетом 4:0.

Сенегальцы, досрочно вышедшие в финальную часть чемпионата мира, заняли первое место в группе с 14 очками. Следом идут сборные Буркина-Фасо (9), Кабо-Верде (6), ЮАР (4).

В африканской зоне были разыграны пять путевок на мировое первенство. В финальную часть ЧМ-2018 квалифицировались сборные Египта, Марокко, Нигерии, Сенегала и Туниса.