Далич договорился о контракте с HNS и будет руководить сборной Хорватии на ЧМ-2018

Источник: Reuters

Далич сменил Анте Чачича на посту главного тренера сборной Хорватии в начале октября перед заключительным матчем отборочного этапа ЧМ-2018 против сборной Украины. По итогу группового этапа хорваты стали вторыми и получили право сыграть в стыковых матчах (с командой Греции). По итогам двух встреч сборная Хорватии победила греков и завоевала путевку на чемпионат мира.

Сообщается, что Далич и глава HNS Давор Шукер договорились о продлении контракта. На следующей неделе исполком HNS рассмотрит соглашение между организацией и тренером, после чего контракт будет официально подписан.

«В отборочных матчах против Украины и Греции Златко Далич полностью оправдал наше доверие, подтвердив, что мы сделали верный выбор, пригласив его в сборную. Мы быстро договорились в первый раз в октябре, и мы быстро договорились сейчас. Это доказывает, что у нас общая цель — успех сборной Хорватии», — сказал Шукер.

После победы над греками Далич заявил, что не видит проблем с продлением контракта.