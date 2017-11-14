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17:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: Невыход Италии на ЧМ-2018 — провал системы

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, который в 2014 — 2016 годах работал в штабе «Скуадры адзурры» в качестве помощника Антонио Конте, в интервью «СЭ» свое мнение о фиаско команды в отборочном цикле чемпионата мира.

Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, что сборная Италии заняли второе место в группе G вслед за Испанией, а затем уступила Швеции в стыковых матчах (0:1, 0:0).

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— Как бы вы коротко охарактеризовали случившееся? — вопрос Каррере.

— Если кратко, как провал системы национального футбола.

— Какие выводы необходимо сделать?

— Считаю, что сложившуюся ситуацию надо использовать для того, чтобы понять причины, которые привели к такому печальному результату — впервые за последние 60 лет Италии не будет на чемпионате мира (в последний раз подобное произошло на ЧМ-1958. — Прим. «СЭ»). Необходимо сделать выводы и начинать работать. В чем причины? Одна из них — слишком мало итальянских футболистов получают шанс в хороших клубах. Я это понимал, работая еще в сборной, когда очень много ездил по стране, просматривая молодежь. Чтобы выступать на высочайшем уровне, в том числе, на мировом первенстве, нужно получать опыт в классных командах.

— За кого станете болеть на ЧМ в отсутствие Италии?

— Теперь все однозначно — конечно, за Россию. (Сергей ЕГОРОВ).

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