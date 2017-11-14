Москва направит около 4 млрд рублей на проведение ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

«Расходы Москомспорта составляют 30,51 млрд рублей. Расходные обязательства, связанные с организацией мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, — это 4 млрд рублей, что составляет 13% от общего объема расходов», — сказала Канищева в ходе заседания комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике Московской городской думы.

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Основным направлением расходов департамента в 2018 году, по ее словам, станет подготовка спортивного резерва и сборных команд государственными учреждениями Москвы. На это направление запланировано потратить 17,7 млрд рублей, или около 58% от общего объема расходов.