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17:40 (мск), источник: ТАСС

Москва направит около 4 млрд рублей на проведение ЧМ-2018

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Мэрия Москвы заложила порядка 4 млрд рублей в проекте бюджета города на 2018 год на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом во вторник сообщила заместитель руководителя департамента спорта и туризма Москвы Светлана Канищева.

Источник: РИА "Новости"

«Расходы Москомспорта составляют 30,51 млрд рублей. Расходные обязательства, связанные с организацией мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, — это 4 млрд рублей, что составляет 13% от общего объема расходов», — сказала Канищева в ходе заседания комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике Московской городской думы.

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Основным направлением расходов департамента в 2018 году, по ее словам, станет подготовка спортивного резерва и сборных команд государственными учреждениями Москвы. На это направление запланировано потратить 17,7 млрд рублей, или около 58% от общего объема расходов.

На проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 2018 году будет направлено 3,6 млрд рублей (12% от общего объема расходов Москомспорта), добавила Канищева. Также департамент намерен потратить 3,2 млрд рублей в 2018 году на совершенствование материально-технической базы своих подведомственных учреждений (около 10% от общего объема расходов).

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